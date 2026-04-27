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MINISFORUM「AtomMan G1 Pro」
小型PCの新たなロマン！うっすいのにデスクトップグラボ搭載の高性能、「アトマン」を試してみた
2026年04月27日 17時00分更新
「ゲーミングPCは欲しいけれど、あの巨大な黒い箱を部屋に置くのはちょっと……」と二の足を踏んでいる方は多いはず。かといって、省スペースなミニPCを選ぶと、今度はグラフィックス性能が物足りない。
そんな「サイズと性能のジレンマ」に終止符を打つ、とんでもないロマンPCが現れました。それがMINISFORUMの「AtomMan G1 Pro」です！
PS5にも似たスリムな筐体に、本来なら巨大なケースを占有するはずのGeForce RTX 5060が搭載されているだと……！
このアンバランスなまでの凝縮感こそが、自作PC派も唸るであろう究極のロマンPC、AtomMan G1 Proです。
■Amazon.co.jpで購入
【目次】この記事で書かれていること：
AtomMan G1 Proを購入する3つのメリット
1）スリムなのに「デスクトップ級」の破壊力
2）CPUの足を引っ張らない構成。拡張性にも隙なし
3）驚異の冷却システムと内蔵電源のスマートさ
購入時に確認したい2つのポイント
1）設置スタイルは「縦置き」が絶対条件
2）ゲーミングノートPCとの比較検討
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