「ゲーミングPCは欲しいけれど、あの巨大な黒い箱を部屋に置くのはちょっと……」と二の足を踏んでいる方は多いはず。かといって、省スペースなミニPCを選ぶと、今度はグラフィックス性能が物足りない。



そんな「サイズと性能のジレンマ」に終止符を打つ、とんでもないロマンPCが現れました。それがMINISFORUMの「AtomMan G1 Pro」です！

PS5にも似たスリムな筐体に、本来なら巨大なケースを占有するはずのGeForce RTX 5060が搭載されているだと……！



このアンバランスなまでの凝縮感こそが、自作PC派も唸るであろう究極のロマンPC、AtomMan G1 Proです。

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