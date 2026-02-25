ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（2月25日13時調べ）

PSで発売された名作サバイバル・ホラーをSteamでお得に楽しもう！

・タイトル：ディノクライシス（DINO CRISIS）

・割引率：50％

・価格：500円（2026年2月27日まで）

・メーカー：カプコン

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/4249130/DINO_CRISIS/

©CAPCOM

狩りや素材収集、建築、そして恐竜テイムなどが楽しめるサバイバルアクションゲーム

・タイトル：『ARK: Survival Ascended』【早期アクセスゲーム】

・割引率：75％

・価格：1690円（2026年3月3日まで）

・メーカー：Studio Wildcard／Snail Games USA

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/2399830/ARK_Survival_Ascended/

©2024 Wildcard Properties LLC. Published by Studio Wildcard. Developed by Studio Wildcard. ARK: Survival Ascended is a trademark of Studio Wildcard. All rights reserved.



TM & ©2024 SCG Power Rangers LLC and Hasbro. Power Rangers and all related logos, characters, names, and distinctive likenesses thereof are the exclusive property of SCG Power Rangers LLC. All Rights Reserved. Used Under Authorization.

記憶を失った真島がハワイで海賊に!? 『龍が如く８』の外伝作！

・タイトル：龍が如く８外伝 Pirates in Hawaii

・割引率：70％

・価格：2079円（2026年2月27日まで）

・メーカー：セガ

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/3061810/8_Pirates_in_Hawaii/

©SEGA

続編の発売も発表された、果てなき戦場のファンタジー国取りSLG

・タイトル：ブリガンダイン ルーナジア戦記

・割引率：80％

・価格：900円（2026年2月27日まで）

・メーカー：ハピネット

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1843940/_/

© Happinet

「宇宙戦艦ヤマト」をはじめ、全26作品のロボットアニメによる夢の共演が楽しめる人気S・RPGの25周年記念作

・タイトル：スーパーロボット大戦V

・割引率：75％

・価格：2090円（2026年2月27日まで）

・メーカー：バンダイナムコエンターテインメント

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1031500/V/

