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万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第7回

SteelSeries「Arctis Nova 7 Wireless Gen 2」

ストレスをゼロにする神ヘッドホンすごすぎ　ゲームごとに最適な音へ自動で切り替わるアプリと連携

2026年04月08日 18時00分更新

文● イチ／ASCII　編集⚫︎ASCII

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SteelSeries「Arctis Nova 7 Wireless Gen 2」

『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

　ゲーマーの皆さん、ついに”理想のヘッドセット”に出会ってしまいました。

　ヘッドセットのストレスが消え去る、SteelSeriesの「Arctis Nova 7 Wireless Gen 2」がマジで最高すぎるんです。

　自分の使っているヘッドセットに、なんとなくストレスを感じることってないですか？　「そりゃお前の使ってるヘッドセットがヘボいだけだろ」と言われるかもしれませんが、何個か機種を変えても、やっぱり感じるんです。音もいい、装着感も悪くない。正体は分からない、でも、なんかちょっと引っかかる……。

　そんなとき、僕は出会ってしまったんです。今回紹介するこのヘッドセットは、そんな日々の小さなイライラを全部吹き飛ばしてくれる「ストレスゼロの神デバイス」なんです！

　使っていると、「あ、なんかいいかも」「快適かも」と、感じていた地味なストレスが消えていることに気づく、その圧倒的な魅力とリアルな感動を、私の超・推しポイントとしてたっぷりお届けします！

■Amazon.co.jpで購入

【目次】これが私的My推しガジェット

私がArctis Nova 7 Wireless Gen 2を推す3つの理由
1）迫りくる緊張感と風そよぐ没入感をワンタップ切り替え。この手軽さ、たぶん革命
2）「え？ 今のなんて言ったの？」と「足音聞こえんかったわー」の言い訳はもうできない
3）入浴中の15分間で、今夜6時間戦える

まとめ：無くなって初めて気づく”ストレス”の正体
詳細スペック情報
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