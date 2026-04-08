『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

ゲーマーの皆さん、ついに”理想のヘッドセット”に出会ってしまいました。

ヘッドセットのストレスが消え去る、SteelSeriesの「Arctis Nova 7 Wireless Gen 2」がマジで最高すぎるんです。

自分の使っているヘッドセットに、なんとなくストレスを感じることってないですか？ 「そりゃお前の使ってるヘッドセットがヘボいだけだろ」と言われるかもしれませんが、何個か機種を変えても、やっぱり感じるんです。音もいい、装着感も悪くない。正体は分からない、でも、なんかちょっと引っかかる……。



そんなとき、僕は出会ってしまったんです。今回紹介するこのヘッドセットは、そんな日々の小さなイライラを全部吹き飛ばしてくれる「ストレスゼロの神デバイス」なんです！



使っていると、「あ、なんかいいかも」「快適かも」と、感じていた地味なストレスが消えていることに気づく、その圧倒的な魅力とリアルな感動を、私の超・推しポイントとしてたっぷりお届けします！

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