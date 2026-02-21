あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第52回
JBL「Quantum 950 Wireless」
【5万円台】全部入りゲーミングヘッドホン！ 超強力ノイキャンでゲームの世界にダイブ、魔法のような軽さ、壁の向こうが感じられる聴覚ハック、交換で「無限プレイ」にも対応
2026年02月21日 17時00分更新
「ゲーミングヘッドセット、興味あるけど、どれを買っていいかわかんないよな……」。そう考えている人に。この製品をおすすめします！
ゲームの世界にもっと没入したいのに、生活音が気になって集中力が途切れる。締め付けが強く長時間プレイで耳が痛くなる、バッテリーが切れて強制終了……。どれかを妥協するのが当たり前になっていないでしょうか？
理想のゲーミングヘッドセットは、音質だけでなく、快適さや継続性まで含めて“最強“であるべきです。そんな理想を形にしたのが「JBL Quantum 950 Wireless」です。機能はまさに全部入り。専用ソフトも用意されています。
専用システムで開発した圧倒的な空間オーディオ技術や強力なノイズキャンセリング、そしてゲームタイトルに合わせて用意された専用イコライザーなど、ゲームの世界へ深くダイブする機能を搭載。
柔らかく軽い装着感で何時間でもプレイでき、さらに交換式バッテリーで無限プレイにも対応します。ぱっと見、死角が見当たらない。そんな完成度の高さを感じる本製品について詳しく見ていきましょう。
【目次】この記事で書かれていること：
JBL Quantum 950 Wirelessのメリットと注意点
JBL Quantum 950 Wirelessを購入する3つのメリット
1）圧倒的な没入感
2）24時間ゲームし続けられるバッテリー交換システム
3）JBLならではのサウンドとメンテナンス性
購入時に確認したい2つのポイント
1）ベースステーションが少し大きめ
2）音楽用とはサウンドチューニングが異なる
