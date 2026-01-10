このページの本文へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第10回

final「VR3000 Wireless for Gaming+」

ゲームユーザーなら絶対欲しいイヤホン！15万台売れたあのヒット商品がケーブルレスでさらに快適に

2026年01月10日 17時00分更新

文● イチ／ヤマ/ASCII　編集⚫︎ASCII

VR3000 Wireless for Gaming+


　ついに、あの伝説のイヤホンが「無線」になって帰ってきました！

　累計15万台を突破し、圧倒的な没入感でゲーマーを震撼させた名機「VR3000」が、待望の完全ワイヤレス化。その名も「VR3000 Wireless for Gaming+」です！　この情報に触れて、個人的にワクワクせずにはいられなくなりました。

　あの「音の位置が手に取るようにわかる」感動はそのままに、煩わしいコードから解放されるなんて……まさに理想の進化と言えるのでは？　「待ってました！」と思わず叫びたくなり、今すぐ手に入れて試したい衝動に駆られながら、製品を試用してみることにしました。

　ケーブルから解放されて自由になった最高の音響の世界に早くダイブしたくてたまりません！

■Amazon.co.jpで購入

【目次】この記事で書かれていること：

「VR3000 Wireless for Gaming+」のメリットと注意点

製品を購入する3つのメリット
1）定番有線モデルの血統を受け継ぐワイヤレス化
2）独自無線で実現した低遅延と安定性
3）ゲーム用途に過不足ない機能と快適性

購入時に注意したいポイント
1）マイク性能は音寄り、ゲーム指向である点
2）うたい文句は本当？長時間の耐久性とプロファイル設定

まとめ
詳細スペック情報

