

ついに、あの伝説のイヤホンが「無線」になって帰ってきました！

累計15万台を突破し、圧倒的な没入感でゲーマーを震撼させた名機「VR3000」が、待望の完全ワイヤレス化。その名も「VR3000 Wireless for Gaming+」です！ この情報に触れて、個人的にワクワクせずにはいられなくなりました。

あの「音の位置が手に取るようにわかる」感動はそのままに、煩わしいコードから解放されるなんて……まさに理想の進化と言えるのでは？ 「待ってました！」と思わず叫びたくなり、今すぐ手に入れて試したい衝動に駆られながら、製品を試用してみることにしました。

ケーブルから解放されて自由になった最高の音響の世界に早くダイブしたくてたまりません！

■Amazon.co.jpで購入