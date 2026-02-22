あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第53回
ロジクール「PRO X2 SUPERSTRIKE」
【3万円でも安い】反応が速すぎて撃ち負けないゲーミングマウスの最高峰！ロジクール「PRO X2 SUPERSTRIKE」
2026年02月22日 17時00分更新
ゲーミングマウスというと、ついDPIや重量、センサー性能といったスペックに目が行きがちですが、実際に使ってみると「クリックした瞬間の気持ちよさ」や「押したつもりが押せていないストレス」といった、数値では語れない部分こそが満足度を大きく左右します。PRO X2 SUPERSTRIKEは、まさにその“触感”にフォーカスしたマウスです。
もちろん、スペック部分もハイエンドですが、この“触覚”にフォーカスしたことで、ゲーミングマウスのレベルをさらに1段階引き上げたモデルだと感じます。「こんな感覚は初めてだ」と思わせてくれるワクワクを感じさせてくれるモデルです。
では、いったいPRO X2 SUPERSTRIKEがどのようなモデルなのか、見ていきましょう。
【目次】この記事で書かれていること：
PRO X2 SUPERSTRIKEを購入する3つのメリット
1）押した瞬間に入力される圧倒的な反応速度
2）ラピッドトリガー搭載で自分好みに調整可能
3）ハプティックフィードバックでクリック感も確保
購入時に確認したい2つのポイント
1）実力がそのまま結果に出る
2）カラバリが1種類のみ
