このページの本文へ

前へ 1 2 3 4 次へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第53回

ロジクール「PRO X2 SUPERSTRIKE」

【3万円でも安い】反応が速すぎて撃ち負けないゲーミングマウスの最高峰！ロジクール「PRO X2 SUPERSTRIKE」

2026年02月22日 17時00分更新

文● 八尋／三宅／ASCII　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

「PRO X2 SUPERSTRIKE」

　ゲーミングマウスというと、ついDPIや重量、センサー性能といったスペックに目が行きがちですが、実際に使ってみると「クリックした瞬間の気持ちよさ」や「押したつもりが押せていないストレス」といった、数値では語れない部分こそが満足度を大きく左右します。PRO X2 SUPERSTRIKEは、まさにその“触感”にフォーカスしたマウスです。

　もちろん、スペック部分もハイエンドですが、この“触覚”にフォーカスしたことで、ゲーミングマウスのレベルをさらに1段階引き上げたモデルだと感じます。「こんな感覚は初めてだ」と思わせてくれるワクワクを感じさせてくれるモデルです。

　では、いったいPRO X2 SUPERSTRIKEがどのようなモデルなのか、見ていきましょう。

電源をオンにすると、いきなりクリック感が反映されるので、びっくりします

■Amazon.co.jpで購入

【目次】この記事で書かれていること：

PRO X2 SUPERSTRIKEのメリットと注意点

PRO X2 SUPERSTRIKEを購入する3つのメリット
1）押した瞬間に入力される圧倒的な反応速度
2）ラピッドトリガー搭載で自分好みに調整可能
3）ハプティックフィードバックでクリック感も確保

購入時に確認したい2つのポイント
1）実力がそのまま結果に出る
2）カラバリが1種類のみ

まとめ
詳細スペック情報

前へ 1 2 3 4 次へ

カテゴリートップへ

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン