ゲーミングマウスというと、ついDPIや重量、センサー性能といったスペックに目が行きがちですが、実際に使ってみると「クリックした瞬間の気持ちよさ」や「押したつもりが押せていないストレス」といった、数値では語れない部分こそが満足度を大きく左右します。PRO X2 SUPERSTRIKEは、まさにその“触感”にフォーカスしたマウスです。

もちろん、スペック部分もハイエンドですが、この“触覚”にフォーカスしたことで、ゲーミングマウスのレベルをさらに1段階引き上げたモデルだと感じます。「こんな感覚は初めてだ」と思わせてくれるワクワクを感じさせてくれるモデルです。

では、いったいPRO X2 SUPERSTRIKEがどのようなモデルなのか、見ていきましょう。

