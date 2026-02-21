人気を集めるアウディのSUV。その中核をなすのがミドルサイズの「Q5」です。そのQ5がフルモデルチェンジ！ 中でも注目のディーゼルエンジン＋マイルドハイブリッド搭載モデルを紹介します！

待ちに待った3代目！

熟成を重ねた大人気SUVの新たな門出

アウディ Q5が登場したのは2008年（日本デビューは2009年）のこと。人気を集めて2016年（日本は2017年）に2代目にチェンジし、2024年（日本は2025年）に3代目へと進化しました。

今回のQ5では、A5の一部モデルで導入されたマイルドハイブリッド機構「MHEVプラス」が、全車標準搭載になったのが最大の特徴。MHEVプラスは、ベルトドライブスターター兼発電機も残しつつ、最高出力24PS、最大トルク230N・mを発生する電動駆動ユニットの「PTG（パワートレインジェネレーター）」を変速機の出力軸に追加（プラス）したという構造。

しかも電動システムは48Vまで電圧が上がり、回生電力を貯める電池の総容量も1.7kWhと大容量化されています。ちなみに、エンジンは2L 直4のディーゼル ターボで、最高出力は204馬力（150kW）。最大トルクは400N・m（40.8kgf・m）と強力そのもの。駆動は4WDのみで2WD設定はありません。

日本の道にはヘビー級？

それでも手に入れたい重厚感と取り回しのリアル

ミドルサイズと言いますが、全長4715×全幅1900×全高1655mm、ホイールベース2820mm、車重2040kgと、日本の道にはヘビー級。ですが、ボディーサイズは先代とあまり変わらず。一方、最小回転半径は先代の5.5mから5.7mへと少し大回りになっているのは、注意すべきポイントです。

荷室容量は5人乗車時で520Lと大容量。後席をたたむと最大で1473Lまで拡張できます。トノカバーは、使わないときは床下の収納スペースに格納できるほか、ラゲッジに12Vのアクセサリーソケットが用意されているなど使い勝手はかなり良好です。