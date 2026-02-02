軽いノートPCは歴史的にたくさんありました。しかし、その多くは画面サイズや性能、バッテリーのいずれかを犠牲にした印象です。ところが、富士通クライアントコンピューティング（FCCL）の「FMV Note U」（WU6-L1）は、その常識を変えたと言える1台です。14型の画面を採用しながら、重量はわずか634g。しかも今回は省電力で知られるSnapdragonを採用することで、公称21時間というバッテリー持ちを実現しました。

ARMベースのCPUということで、Windows上での互換性についてはやや不安は残りますが、スマホでは当たり前になった「高性能なのに省電力」という価値観が、いよいよノートPCの世界にも本格的に流れ込んできました。その象徴とも言えるのが、このFMV Note Uです。

