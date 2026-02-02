このページの本文へ

前へ 1 2 3 4 次へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第33回

富士通クライアントコンピューティング「FMV Note U（WU6-L1）」

ノートPC界の革命児！軽すぎる 634g＆14型でバッテリー丸1日超余裕なスナドラ搭載FMV

2026年02月02日 18時00分更新

文● ドリまつ／岡本／ASCII　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

実測でも633gと公称の数値をわずかに下回っていました。マジで軽いです！

　軽いノートPCは歴史的にたくさんありました。しかし、その多くは画面サイズや性能、バッテリーのいずれかを犠牲にした印象です。ところが、富士通クライアントコンピューティング（FCCL）の「FMV Note U」（WU6-L1）は、その常識を変えたと言える1台です。14型の画面を採用しながら、重量はわずか634g。しかも今回は省電力で知られるSnapdragonを採用することで、公称21時間というバッテリー持ちを実現しました。

　ARMベースのCPUということで、Windows上での互換性についてはやや不安は残りますが、スマホでは当たり前になった「高性能なのに省電力」という価値観が、いよいよノートPCの世界にも本格的に流れ込んできました。その象徴とも言えるのが、このFMV Note Uです。

富士通クライアントコンピューティング「FMV Note U」（WU6-L1）

■Amazon.co.jpで購入

【目次】この記事で書かれていること：

FMV Note U（WU6-L1）のメリットと注意点

FMV Note U（WU6-L1）を購入する3つのメリット
1）圧倒的な軽さでありながらバッテリー長持ち
2）スナドラPCの本格化の予感
3）Copilot+ PC対応の高性能ながら価格控えめ

購入時に確認したい2つのポイント
1）800g台でさらにバッテリーが持つモデルあり
2）ARM版Windowsの互換性の不安

まとめ
詳細スペック情報

前へ 1 2 3 4 次へ

カテゴリートップへ

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン