あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第33回
富士通クライアントコンピューティング「FMV Note U（WU6-L1）」
ノートPC界の革命児！軽すぎる 634g＆14型でバッテリー丸1日超余裕なスナドラ搭載FMV
2026年02月02日 18時00分更新
軽いノートPCは歴史的にたくさんありました。しかし、その多くは画面サイズや性能、バッテリーのいずれかを犠牲にした印象です。ところが、富士通クライアントコンピューティング（FCCL）の「FMV Note U」（WU6-L1）は、その常識を変えたと言える1台です。14型の画面を採用しながら、重量はわずか634g。しかも今回は省電力で知られるSnapdragonを採用することで、公称21時間というバッテリー持ちを実現しました。
ARMベースのCPUということで、Windows上での互換性についてはやや不安は残りますが、スマホでは当たり前になった「高性能なのに省電力」という価値観が、いよいよノートPCの世界にも本格的に流れ込んできました。その象徴とも言えるのが、このFMV Note Uです。
【目次】この記事で書かれていること：
FMV Note U（WU6-L1）を購入する3つのメリット
1）圧倒的な軽さでありながらバッテリー長持ち
2）スナドラPCの本格化の予感
3）Copilot+ PC対応の高性能ながら価格控えめ
購入時に確認したい2つのポイント
1）800g台でさらにバッテリーが持つモデルあり
2）ARM版Windowsの互換性の不安
