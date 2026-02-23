春の引っ越しのシーズン 光回線の工事は待ち時間長し

そこで月3000円強でギガ無制限の楽天モバイルの5G対応ルーター

自宅のネット回線、必ず光回線が必要でしょうか？

今時は工事待ちで数ヵ月掛かることもあるうえ、月額料金は4000～6000円台。引っ越しのたびに解約（しかも短期解約金がかかることも）や再契約の手続きも発生します。

楽天モバイル「Rakuten WiFi Pocket 5G」はそんな光回線の代替になり得る存在です。本体は条件次第で1円、月額は3000円強、しかも工事不要。手に入れたその日からネットが使い放題という身軽さです。自分なら光回線より、まずこっちを検討します。