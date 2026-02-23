このページの本文へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第54回

楽天モバイル「Rakuten WiFi Pocket 5G」

俺なら光回線よりこっち！ 本体1円、月3000円強、工事不要で即ネット使い放題な楽天の5G対応モバイルルーター

2026年02月23日 17時00分更新

文● ドリまつ／岡本／ASCII　編集⚫︎ASCII

楽天モバイル「Rakuten WiFi Pocket 5G」

春の引っ越しのシーズン　光回線の工事は待ち時間長し
そこで月3000円強でギガ無制限の楽天モバイルの5G対応ルーター

　自宅のネット回線、必ず光回線が必要でしょうか？

　今時は工事待ちで数ヵ月掛かることもあるうえ、月額料金は4000～6000円台。引っ越しのたびに解約（しかも短期解約金がかかることも）や再契約の手続きも発生します。

　楽天モバイル「Rakuten WiFi Pocket 5G」はそんな光回線の代替になり得る存在です。本体は条件次第で1円、月額は3000円強、しかも工事不要。手に入れたその日からネットが使い放題という身軽さです。自分なら光回線より、まずこっちを検討します。

【目次】この記事で書かれていること：

Rakuten WiFi Pocket 5Gのメリットと注意点

Rakuten WiFi Pocket 5Gを購入する3つのメリット
1）本体価格が最安で1円で入手可能
2）約177gと軽量でコンパクト
3）クレードル追加で据え置き活用も可

購入時に確認したい2つのポイント
1）市街地で5Gエリア以外だと速度が厳しい可能性
2）好み分かれるお買い物パンダのデザイン

まとめ
詳細スペック情報

