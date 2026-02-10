最近のハイエンドスマホは15～20万円が当たり前。ゲームを快適に遊びたいだけなのに、そこまでお金を出さなきゃいけないの？……とため息をついている人、超朗報です。

シャオミのコスパ重視ブランド「POCO」から登場した「POCO F8 Pro」は、そんな常識を打ち壊してくれる存在です。スマホの心臓部には、最高峰クラスのチップセットを搭載しながら、価格はなんと9万円切り（256GBモデルが8万9980円）。本来なら倍の値段がついてもおかしくない性能なのに、この価格設定は正直言って「バグ」レベルです。

「中身の性能こそが正義」という実利重視の方にとって、これほどピッタリなスマホはありません。アンバランスにすら感じられる圧倒的コスパこそが、POCOの真骨頂。そんなPOCO F8 Proの魅力を、次のページから紹介していきます。

■Amazon.co.jpで購入