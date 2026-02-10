このページの本文へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第41回

シャオミ「POCO F8 Pro」

ハイエンドスマホ9万円切り　最強級CPUと高精細ディスプレーの「POCO F8 Pro」

2026年02月10日 18時30分更新

文● スピーディー末岡／岡本／ASCII　編集●ASCII

　最近のハイエンドスマホは15～20万円が当たり前。ゲームを快適に遊びたいだけなのに、そこまでお金を出さなきゃいけないの？……とため息をついている人、超朗報です。

　シャオミのコスパ重視ブランド「POCO」から登場した「POCO F8 Pro」は、そんな常識を打ち壊してくれる存在です。スマホの心臓部には、最高峰クラスのチップセットを搭載しながら、価格はなんと9万円切り（256GBモデルが8万9980円）。本来なら倍の値段がついてもおかしくない性能なのに、この価格設定は正直言って「バグ」レベルです。

　「中身の性能こそが正義」という実利重視の方にとって、これほどピッタリなスマホはありません。アンバランスにすら感じられる圧倒的コスパこそが、POCOの真骨頂。そんなPOCO F8 Proの魅力を、次のページから紹介していきます。

■Amazon.co.jpで購入

【目次】この記事で書かれていること：

POCO F8 Proのメリットと注意点

製品を購入する3つのメリット
1）最高峰のCPUと冷却性能重視の筐体
2）ゲームに最適な高品質ディスプレー
3）カメラも音も指紋認証もすべて高性能

購入時に注意したいポイント
1）おサイフケータイ（FeliCa）非対応
2）デザインが“あれ”に似すぎ!?

まとめ
詳細スペック情報

