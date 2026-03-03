最大20％還元！PayPay自治体キャンペーン2026年3月分開始分

PayPayのポイント還元率が大幅アップする「あなたのまちを応援プロジェクト」。この記事では2026年3月開始分の参加自治体をご紹介します。

気になる還元率は最大20％！対象エリアで買い物をするなら、この機会をお見逃しなく。

東北

●青森県

十和田市「第2弾 十和田市を笑顔に！PayPay利用で最大20％戻ってくるキャンペーン」

開催期間：2026年3月1日0時 ～3月31日23時59分

対象店舗：青森県十和田市内のPayPay加盟店のうち、キャンペーンツールの掲出がある店舗

ポイント還元率：最大20％

付与上限：

・1回あたり：1000ポイント

・期間あたり：3000ポイント

●秋田県

秋田市「食べてトクトク！最大20％戻ってくる！秋田市キャッシュレスキャンペーン！」

開催期間：2026年3月1日0時 ～5月20日23時59分

対象店舗：秋田県秋田市内のPayPay加盟店のうち、キャンペーンツールの掲出がある店舗

ポイント還元率：最大20％

付与上限：

・1回あたり：2000ポイント

・期間あたり：5000ポイント

●山形県

遊佐町「お買い物は遊佐町で！PayPayの利用で最大20％戻ってくるキャンペーン第8弾」

開催期間：2026年3月1日0時 ～3月31日23時59分

対象店舗：山形県遊佐町内のPayPay加盟店のうち、キャンペーンツールの掲出がある店舗

ポイント還元率：最大20％

付与上限：

・1回あたり：1万ポイント

・期間あたり：1万ポイント

関東

●群馬県

富岡市「物価高に負けるな！ 富岡市で最大15％戻ってくるキャンペーンン」