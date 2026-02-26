月385円、動画もSNSもそこそこ快適。mineo「パケット放題 3Mbps」正式スタートへ

MVNOサービスのmineoは2月25日、「パケット放題 Plus」の名称を「パケット放題 3Mbps」に変更の上、3月10日から正式サービスを開始することを明らかにした。

「パケット放題 3Mbps」は、通信速度を最大3Mbpsに制限する代わりに、データ容量を消費せずに通信を利用できるサービス。基本プランの「マイピタ」専用オプションという扱いで、月額料金もマイピタの契約コースで変化する仕組みだ。

●「パケット放題 3Mbps」の料金 ■月額385円 ・マイピタ（3GBコース）

・マイピタ（7GBコース） ■無料 ・マイピタ（15GBコース）

・マイピタ（30GBコース）

・マイピタ（50GBコース）

現行の「パケット放題 Plus」との違いは、通信速度が最大1.5Mbpsから同3Mbpsへと高速したこと。これにより、動画のストリーミングなど大きなデータをやり取りするシーンでも、従来より快適に利用できるようになる。

また、新オプション導入にあわせて、直近3日間で10GB以上利用した際の通信速度の制限（最大200kbps）についても、適用範囲を変更。

現行のルールではパケット放題（定額通信）のオン／オフを問わず速度を制限しているが、3月10日からは定額通信をオフにすることで、速度制限なしで高速通信を利用できるようになる予定だ。