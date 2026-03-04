グーグルPixel、複数の“重大”な脆弱性

Androidオープンソースプロジェクト（AOSP）は3月3日、サポート中のグーグル「Pixel」シリーズに関する脆弱性情報を公開した。深刻度「重大」に該当するケースが含まれる。

主な脆弱性は以下のとおり。

●深刻度：重大 ■モデム ・CVE-2026-0114

・CVE-2026-0120 ■ベースバンド ・CVE-2026-0122 ■ブートローダー ・CVE-2024-56184 ●深刻度：高 ■MFC ・CVE-2026-0116

・CVE-2026-0117 ■コンパニオンモード ・CVE-2025-48611 ■CPM ・CVE-2026-0107 ■モデム ・CVE-2026-0110 ■セルラーモデム ・CVE-2026-0111

・CVE-2026-0113 ■VPU ・CVE-2026-0112

・CVE-2026-0121 ■oobconfig ・CVE-2026-0118 ■Shannonベースバンド ・CVE-2026-0119 ■GPU ・CVE-2026-0108 ●深刻度：中 ■pKVM ・CVE-2025-36920 ■AOC ・CVE-2026-0123 ■高信頼実行環境 ・CVE-2026-0115 ■Wi-Fi ・CVE-2026-0109

上記の脆弱性は、グーグルが対象のPixelデバイスに配信する2026年3月分のOSアップデートで修正される予定だ。