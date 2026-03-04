グーグルPixel、複数の“重大”な脆弱性

Androidオープンソースプロジェクト（AOSP）は3月3日、サポート中のグーグル「Pixel」シリーズに関する脆弱性情報を公開した。深刻度「重大」に該当するケースが含まれる。
主な脆弱性は以下のとおり。
●深刻度：重大
■モデム
・CVE-2026-0114
・CVE-2026-0120
■ベースバンド
・CVE-2026-0122
■ブートローダー
・CVE-2024-56184
●深刻度：高
■MFC
・CVE-2026-0116
・CVE-2026-0117
■コンパニオンモード
・CVE-2025-48611
■CPM
・CVE-2026-0107
■モデム
・CVE-2026-0110
■セルラーモデム
・CVE-2026-0111
・CVE-2026-0113
■VPU
・CVE-2026-0112
・CVE-2026-0121
■oobconfig
・CVE-2026-0118
■Shannonベースバンド
・CVE-2026-0119
■GPU
・CVE-2026-0108
●深刻度：中
■pKVM
・CVE-2025-36920
■AOC
・CVE-2026-0123
■高信頼実行環境
・CVE-2026-0115
■Wi-Fi
・CVE-2026-0109
上記の脆弱性は、グーグルが対象のPixelデバイスに配信する2026年3月分のOSアップデートで修正される予定だ。