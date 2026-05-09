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アマゾンジャパン「Amazon Fire TV Stick HD」

テレビ不要説に一票！　電源不要・直挿しOK、地味な不満が全部消えた 2026年版「Fire TV Stick HD」を検証

2026年05月09日 17時00分更新

文● イチ／ヤマ／ASCII　編集⚫︎ASCII

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アマゾンジャパン「Amazon Fire TV Stick HD」

　「わざわざテレビを買い換えるほどじゃないけど、今のスマートテレビの動き、ちょっとモッサリしてない？」……そんな地味なストレスを抱えている人にこそ、2026年版の新しい「Amazon Fire TV Stick HD」を試してほしいんです。

　ぶっちゃけ、見た目はこれまでのモデルと大きく変わりません。でも、実際に使ってみると「あ、これこれ！ こういうのが欲しかったんだよ」と膝を打ちたくなるような、ユーザーの「地味な不満」が見事に解消されています。

　今回のモデルで特筆すべきは、「電源不要・直挿しOK」（テレビのUSB-Aポートから直接給電が可能）という圧倒的な取り回しの良さ。もはや「テレビというハードウェア」に縛られず、PCモニターや出張先のホテル、さらには電源のない環境でもモバイルモニターさえあれば映画館を持ち歩けるような自由度を手に入れました。

　スマートテレビをすでに使いこなしているという人も、この新型に差し替えるだけで、操作感が見違えるほど軽快になります。コンテンツはYouTubeとサブスクで十分という人はディスプレーにこれを差せば十分な2026年版の検証レビューをお届けします。

■Amazon.co.jpで購入

【目次】この記事で書かれていること：

Fire TV Stick HDのメリットと注意点

Fire TV Stick HDを購入する3つのメリット
1）見るからにスリムになった本体、あのストレスから卒業
2）レスポンスが改善、OS刷新でUIとソフトは改善した？
3）実はコンテンツ視聴のためだけのデバイスではない

購入時に注意すべき側面
1）実はFire TVの中で迷う機種がある
2）アプリの広さという点でちょっと不安も

まとめ
詳細スペック情報
製品ギャラリー

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