「わざわざテレビを買い換えるほどじゃないけど、今のスマートテレビの動き、ちょっとモッサリしてない？」……そんな地味なストレスを抱えている人にこそ、2026年版の新しい「Amazon Fire TV Stick HD」を試してほしいんです。

ぶっちゃけ、見た目はこれまでのモデルと大きく変わりません。でも、実際に使ってみると「あ、これこれ！ こういうのが欲しかったんだよ」と膝を打ちたくなるような、ユーザーの「地味な不満」が見事に解消されています。

今回のモデルで特筆すべきは、「電源不要・直挿しOK」（テレビのUSB-Aポートから直接給電が可能）という圧倒的な取り回しの良さ。もはや「テレビというハードウェア」に縛られず、PCモニターや出張先のホテル、さらには電源のない環境でもモバイルモニターさえあれば映画館を持ち歩けるような自由度を手に入れました。

スマートテレビをすでに使いこなしているという人も、この新型に差し替えるだけで、操作感が見違えるほど軽快になります。コンテンツはYouTubeとサブスクで十分という人はディスプレーにこれを差せば十分な2026年版の検証レビューをお届けします。

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