X、AI戦争動画にラベル付けを義務化　違反で収益化停止

Xの製品責任者Nikita Bier氏は3月4日、クリエイター収益分配ポリシーの改訂を公表した。今後、武力紛争関連のAI生成動画で収益を得る場合、AI生成物であることを開示する必要がある。
同氏は本件について、「戦時中は人々が現場の正確な情報にアクセスできることが極めて重要」だが、現行のAI技術では誤解を招くコンテンツの作成が容易になっていると指摘。
コンテンツの信頼性維持とプログラムの不正操作防止の観点から、武力紛争関連のAI生成動画に対するポリシー変更に至ったと説明している。
Today we are revising our Creator Revenue Sharing policies to maintain authenticity of content on Timeline and prevent manipulation of the program.— Nikita Bier (@nikitabier) March 3, 2026
During times of war, it is critical that people have access to authentic information on the ground. With today’s AI technologies,…
新しいポリシーでは、AI生成物であることを明かさずに武力紛争関連のAI生成動画を投稿したユーザーに対して、90日間の収益分配停止措置を実施。その後も違反が続いた場合は、収益分配が永久停止となるという。