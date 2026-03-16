毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー

今週のSteam売り上げランキングは、人気が続くValveの基本プレイ無料の『カウンターストライク2』が1位！ 2位にはEAの『エーペックスレジェンズ』が、3位にはMega Critの『Slay the Spire 2』【早期アクセスゲーム】がランクインしている。

新作タイトルとしては、5位にPearl Abyssのオープンワールド・アクションアドベンチャー『紅の砂漠』が、9位にソニー・インタラクティブエンタテインメント販売／コジマプロダクション開発の『デス・ストランディング2 オン ザ ビーチ』が登場。いずれも前評判が高いタイトルなので、要注目だ。

そのほか、ランキングの詳細は下記を確認してほしい。

※2026年3月16日13時調べ。

ランキングは時間により変動する場合があります。

■Steamページ

https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP

1.『カウンターストライク2（Counter-Strike 2）』

●Valve

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/730/CounterStrike_2/

Counter-Strike、Counter-Strike 2、CS:GO およびそれぞれのロゴは、Valve Corporation の商標およびまたは登録商標です。© 2023 Valve Corporation, all rights reserved.

2.『エーペックスレジェンズ』

●エレクトロニック・アーツ

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/

© 2026 Electronic Arts Inc.

3.『Slay the Spire 2』【早期アクセスゲーム】

●Mega Crit

●発売中

●通常版：2800円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2868840/Slay_the_Spire_2/

©2026 MegaCrit, LLC.

4.『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』

●カプコン

●発売中

●通常版：8990円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2852190/3/

©CAPCOM

MONSTER HUNTER STORIES is a trademark and/or registered trademark of CAPCOM CO., LTD. and/or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries.

5.『紅の砂漠』

●Pearl Abyss

●2026年3月20日発売予定

●スタンダードエディション：9680円

デラックスエディション：1万780円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3321460/_/

Copyright © Pearl Abyss Corp. All Rights Reserved.

6.『バイオハザード レクイエム』

●カプコン

●発売中

●通常版：8990円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3764200/BIOHAZARD_requiem/

©CAPCOM

7.『Marathon』

●Bungie

●発売中

●4480円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3065800/Marathon/

© 2026 Bungie, Inc. All rights reserved. Marathon, the Marathon Logo, Bungie and the Bungie Logo are among the trademarks of Bungie, Inc.

8.『オーバーウォッチ®』

●ブリザード・エンターテイメント

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2357570/_/

© 2026 Blizzard Entertainment, Inc. All rights reserved. OverwatchおよびBlizzard Entertainmentは、米国およびそのほかの国におけるBlizzard Entertainment, Inc.の商標または登録商標です。

9.『デス・ストランディング2 オン ザ ビーチ（DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH）』

●ソニー・インタラクティブエンタテインメント

●2026年3月19日発売予定

●通常版：8980円

Digital Deluxe Edition：9980円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3280350/DEATH_STRANDING_2_ON_THE_BEACH/

©2026 KOJIMA PRODUCTIONS Co., Ltd. / HIDEO KOJIMA. Produced by Sony Interactive Entertainment Inc.

10.『ウマ娘 プリティーダービー』

●Cygames

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3564400/_/

© Cygames, Inc.