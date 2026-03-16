毎週月曜更新！最新Steamゲーム売り上げランキング 第159回
毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー
『紅の砂漠』や『デス・ストランディング2』など今週発売の期待＆話題の新作がランクイン！【Steamランキング】
今週のSteam売り上げランキングは、人気が続くValveの基本プレイ無料の『カウンターストライク2』が1位！ 2位にはEAの『エーペックスレジェンズ』が、3位にはMega Critの『Slay the Spire 2』【早期アクセスゲーム】がランクインしている。
新作タイトルとしては、5位にPearl Abyssのオープンワールド・アクションアドベンチャー『紅の砂漠』が、9位にソニー・インタラクティブエンタテインメント販売／コジマプロダクション開発の『デス・ストランディング2 オン ザ ビーチ』が登場。いずれも前評判が高いタイトルなので、要注目だ。
そのほか、ランキングの詳細は下記を確認してほしい。
※2026年3月16日13時調べ。
ランキングは時間により変動する場合があります。
■Steamページ
https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP
1.『カウンターストライク2（Counter-Strike 2）』
●Valve
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/730/CounterStrike_2/
Counter-Strike、Counter-Strike 2、CS:GO およびそれぞれのロゴは、Valve Corporation の商標およびまたは登録商標です。© 2023 Valve Corporation, all rights reserved.
2.『エーペックスレジェンズ』
●エレクトロニック・アーツ
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/
© 2026 Electronic Arts Inc.
3.『Slay the Spire 2』【早期アクセスゲーム】
●Mega Crit
●発売中
●通常版：2800円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2868840/Slay_the_Spire_2/
©2026 MegaCrit, LLC.
4.『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』
●カプコン
●発売中
●通常版：8990円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2852190/3/
©CAPCOM
MONSTER HUNTER STORIES is a trademark and/or registered trademark of CAPCOM CO., LTD. and/or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries.
5.『紅の砂漠』
●Pearl Abyss
●2026年3月20日発売予定
●スタンダードエディション：9680円
デラックスエディション：1万780円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3321460/_/
Copyright © Pearl Abyss Corp. All Rights Reserved.
6.『バイオハザード レクイエム』
●カプコン
●発売中
●通常版：8990円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3764200/BIOHAZARD_requiem/
©CAPCOM
7.『Marathon』
●Bungie
●発売中
●4480円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3065800/Marathon/
© 2026 Bungie, Inc. All rights reserved. Marathon, the Marathon Logo, Bungie and the Bungie Logo are among the trademarks of Bungie, Inc.
8.『オーバーウォッチ®』
●ブリザード・エンターテイメント
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2357570/_/
© 2026 Blizzard Entertainment, Inc. All rights reserved. OverwatchおよびBlizzard Entertainmentは、米国およびそのほかの国におけるBlizzard Entertainment, Inc.の商標または登録商標です。
9.『デス・ストランディング2 オン ザ ビーチ（DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH）』
●ソニー・インタラクティブエンタテインメント
●2026年3月19日発売予定
●通常版：8980円
Digital Deluxe Edition：9980円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3280350/DEATH_STRANDING_2_ON_THE_BEACH/
©2026 KOJIMA PRODUCTIONS Co., Ltd. / HIDEO KOJIMA. Produced by Sony Interactive Entertainment Inc.
10.『ウマ娘 プリティーダービー』
●Cygames
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3564400/_/
© Cygames, Inc.
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