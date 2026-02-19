Suicaペンギン卒業、新キャラは投票で決定へ

東日本旅客鉄道（JR東日本）は、「Suicaのペンギン」の後継キャラクターについて、利用者の投票を経て決定する方針を明らかにした。

後継キャラクターの選定プロセスは、2月中に発足する選考委員会（座長：京都芸術大学副学長 小山薫堂氏）が中心となって実施。クリエイターが提出した原案を、2026年夏までに同委員会が3案まで絞った上で公表し、利用者がふさわしいキャラクターに投票する形となる。

●選考スケジュールの概要 ・選考委員会発足（2026年2月中を予定）

・JR東日本グループ社員に「新キャラクターへの期待」を募集

・選考委員会が複数の若手クリエイターを指名し、原案イラストの制作を委嘱

・選考委員会が原案イラストから3点の最終候補を選び、公表（2026年夏予定）

・利用者による投票

・決定した新キャラクターのデザインを発表（2026年11月18日予定）

・新キャラクターの愛称を募集

・新キャラクター正式デビュー（2027年4月予定）

2月19日現在、投票方法や投票結果（順位）の扱い方については発表されておらず、1位のキャラクターがそのまま正式採用されるかは不透明な状況だ。

なお、同社は2018年に実施した山手線（東海道本線）新駅の駅名公募において、数千票を獲得した上位5候補ではなく、130位（36票）の「高輪ゲートウェイ」を採用している。