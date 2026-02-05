総重量4kgのステーキ完食でタダ！制限時間29分の「肉の日」チャレンジ企画が秋葉原で

「肉と炒め野菜 ステーキロッヂ 秋葉原電気街口店」（東京）は、2月9日の肉の日にあわせ、総重量4kgのチャレンジメニュー「おにやんま」のタイムトライアルを実施します。

総重量4kgのチャレンジメニュー「おにやんま」

29分以内に食べたら無料！

ステーキロッヂは、分厚いステーキと炒め野菜を組み合わせ、箸で食べられるスタイルを特徴とするステーキ専門店です。秋葉原電気街口店では、肉と野菜を一緒に楽しめる「肉と炒め野菜 ステーキロッヂ」ブランドとして展開しています。



チャレンジメニュー「おにやんま」は、炒め野菜2kg、肉1kg、ご飯1kgを組み合わせたメニューで、総重量は4kgです。熱々の鉄板で提供され、炒め野菜とステーキ、ご飯を一皿で楽しめる内容。

肉の日企画では「おにやんま」を食べ始めてから29分以内に完食すると、食事代が無料になります。制限時間内に完食できなかった場合は、通常どおりの料金（8090円）が発生します。

チャレンジは1人につき1品の注文が条件となっており、1人での挑戦が前提です。

なお、本企画は秋葉原電気街口のみの実施で、他のステーキロッヂ各店では行われません。

■肉の日限定「おにやんま」タイムトライアル

日時：2月9日

対象店舗：肉と炒め野菜 ステーキロッヂ 秋葉原電気街口店

（東京都千代田区外神田1丁目2-3 土屋ビル 1F）

内容：「おにやんま」4kgを食べ始めから29分以内に完食したら飲食代金が無料に

※注文は1人1つの注文で、複数名でのチャレンジは不可

※ステーキロッヂ 渋谷道玄坂店、渋谷宇田川店、池袋店、市川店、秋葉原店は対象外

総重量4kgチャレンジを開催！

肉の日ならではのインパクトのある内容のイベントとなっています。炒め野菜2kg、肉1kg、ご飯1kgとかなりのボリュームとなっているので、参加する人は気合を入れて臨む必要がありそう。

肉の日の思い出づくりとして、参加してみては？

※価格は税込み表記です。