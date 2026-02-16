ASCII STARTUPについて

メルマガはこちらから

PAGE
TOP

  1. ASCII STARTUP
  2. 特集
  3. 未来を変える科学技術を追え！大学発の地味推しテック
  4. 「牛すじ」が膝の靭帯になると聞いて。コラーゲンじゃなく、移植の話だった
  • はてなブックマーク シェアボタン
  • LinkedIn シェアボタン
目次
66回
66回
68回
最新

「牛すじ」が膝の靭帯になると聞いて。コラーゲンじゃなく、移植の話だった

特集
未来を変える科学技術を追え！大学発の地味推しテック
文● ポリ山

膝は消耗品？ すり減った組織は元に戻らない

　年のせいか、ちょっと長めに歩いたり、軽く走ったりすると、翌日に膝がミシミシ痛む。若い頃は平気だったのに、最近は階段の下りがつらい。原因は「膝の中の組織がすり減っているから」だ。しかも厄介なことに、一度すり減った膝の組織は、自然には元に戻らないと言われている。

　そんな中で耳にしたのが、「牛すじが膝の靭帯になる」という話。……はいはい、どうせ「コラーゲンが大事」系の健康トークでしょ、と思った人も多いはず。ところがこれ、サプリの話ではなく、ガチの移植医療の話である。

自分の体を切らない靭帯手術、その材料はウシの腱

　この技術を手がけているのが、早稲田大学発スタートアップのCoreTissue BioEngineering株式会社。同社は、ウシの腱（すじ）を原料にした、靭帯再建用の医療デバイスを開発している。対象は主に、スポーツで膝の靭帯を損傷したアスリートたち。スポーツニュースでよく見る、前十字靭帯断裂などに代表される大ケガだ。

　従来の靭帯再建手術では、患者自身の太ももや膝裏の腱を切り取って、代わりの靭帯として移植するのが一般的だった。これは治療のために別の場所を犠牲にするという、なかなかハードな方法。術後の痛みやリハビリ負担も大きい。

　そこで登場するのが、ウシの腱だ。「え、人間の体に動物のすじを？」と一瞬ひるむが、実はウシの組織は、人の体との相性が比較的よいことが知られている。

　ちなみに、この医療デバイスは「ウシの腱をそのまま移植する」ものではない。実際には、動物由来の細胞成分を取り除いた腱組織を加工し、体内に埋め込める“足場”として使う。手術後、この足場の中に患者自身の細胞が入り込み、時間をかけて自己組織へと置き換わっていく仕組みだ。いわば完成品の靭帯を入れるのではなく、靭帯が育つための骨組みを先に置くイメージに近い。

　しかも自分の体を切らなくて済むので、手術の侵襲は小さく、回復も早くなる可能性がある。アスリートにとっては、競技復帰までの時間が短くなるかもしれない、かなり切実なポイントだ。

ウシの腱から作成したグラフト（移植用の足場材）を体内に埋め込み、靭帯再生の足場として機能する

捨てられていた「すじ」が医療デバイスになるまで

　とはいえ、ここで引っかかる人もいるだろう。「でも、ブタやウシから取るって、かわいそうじゃない？」気持ちはわかる。だが現実を見ると、ブタやウシは食肉としてすでに大量に利用されている。その中で腱やすじ部分は、実はかなり廃棄されがちだ。おでんの牛すじはおいしいけれど、ロースやモモ肉に比べると消費量はごくわずか。つまりCoreTissueの技術は、「新たに命を使う」というより、捨てられていた部位を医療にアップサイクルする発想に近い。

　しかも、医療用途となれば付加価値は高い。食用では安価だった「すじ」が、命や競技人生を救う医療デバイスになれば、畜産農家の新たな収益源にもなり得る。実際、同社の取り組みには日本ハム株式会社も出資しているという。

　順調に開発が進めば、実用化は2028年ごろを見込む。「牛すじが膝になる」と聞くとにわかには信じがたいが、中身を知るとかなり理にかなっている。食と医療、スポーツと畜産。まったく別の世界が一本の“すじ”でつながろうとしている。

合わせて読みたい編集者オススメ記事

ダ・ヴィンチは大きすぎる？日本の手術室にフィットするマイクロ手術支援ロボット

ダ・ヴィンチは大きすぎる？日本の手術室にフィットするマイクロ手術支援ロボット

2026.01.16
「すごい細胞」を量産する。バイオ研究が“工業化”に動き出す

「すごい細胞」を量産する。バイオ研究が“工業化”に動き出す

2026.02.09
【AI×キノコ】植物工場は赤字でも、きのこ工場だけが儲かってる理由

【AI×キノコ】植物工場は赤字でも、きのこ工場だけが儲かってる理由

2026.01.06
【建設×リモートワーク】定年後でも“パイロット”になれる時代が来た

【建設×リモートワーク】定年後でも“パイロット”になれる時代が来た

2026.01.05
お茶を飲むだけで会社のイメージが良くなる？ 茶畑で回すサステナ経済

お茶を飲むだけで会社のイメージが良くなる？ 茶畑で回すサステナ経済

2025.12.23
「AIを入れたら生命体？」ロボットも植物も“意思を持ち始める”未来は意外と近かった

「AIを入れたら生命体？」ロボットも植物も“意思を持ち始める”未来は意外と近かった

2025.12.19
【レアメタル不要】“鉄触媒”で化学産業をひっくり返す。京大発ベンチャーの挑戦

【レアメタル不要】“鉄触媒”で化学産業をひっくり返す。京大発ベンチャーの挑戦

2025.12.17
【1日で家が建つ】にゅるっと積む“3Dプリント住宅”が普及モードに入ってきた

【1日で家が建つ】にゅるっと積む“3Dプリント住宅”が普及モードに入ってきた

2025.12.12
全然寝た気がしない…。ドリンクや安眠グッズを試してもダメなら、「隠れ無呼吸」の可能性も？

全然寝た気がしない…。ドリンクや安眠グッズを試してもダメなら、「隠れ無呼吸」の可能性も？

2025.12.05
【効かない薬をなくす】細胞レベルのオーダーメイド医療は医療費削減にもつながる

【効かない薬をなくす】細胞レベルのオーダーメイド医療は医療費削減にもつながる

2025.12.03
【家庭用の3〜5倍】業務用冷凍庫の電気代がじわじわ家計に襲ってくる

【家庭用の3〜5倍】業務用冷凍庫の電気代がじわじわ家計に襲ってくる

2025.11.25
姿勢矯正グッズ不要。スマホ首・猫背を自力で治す世界初アプリ「背骨計」

姿勢矯正グッズ不要。スマホ首・猫背を自力で治す世界初アプリ「背骨計」

2025.11.18
中古？そりゃ爆発もするわ。バッテリー劣化を2分でチェックする新手法

中古？そりゃ爆発もするわ。バッテリー劣化を2分でチェックする新手法

2025.11.14
【膝を新品に】京大発の軟骨再生技術。老後の移動の悩みに希望

【膝を新品に】京大発の軟骨再生技術。老後の移動の悩みに希望

2025.10.29
完全にハゲても生える？幹細胞で毛根を再生する研究が進んでいる

完全にハゲても生える？幹細胞で毛根を再生する研究が進んでいる

2025.10.08
見た目も味もほぼ抹茶！100％カイコ由来の“飲むシルク”が地球を救う

見た目も味もほぼ抹茶！100％カイコ由来の“飲むシルク”が地球を救う

2025.10.06
薬で治らない難病に挑む。“暴れる抗体”を狙い撃つ新技術

薬で治らない難病に挑む。“暴れる抗体”を狙い撃つ新技術

2025.09.17
銅の高騰が止まらない！“銀のかわり”がスマホやEVで本命になる理由

銅の高騰が止まらない！“銀のかわり”がスマホやEVで本命になる理由

2025.09.15

バックナンバー

「すごい細胞」を量産する。バイオ研究が“工業化”に動き出す
2026.02.09

第66回

「すごい細胞」を量産する。バイオ研究が“工業化”に動き出す
ナノテクはどこへ行った？ 20年以上たって、製造業の「本命用途」が見えてきた
2026.02.02

第66回

ナノテクはどこへ行った？ 20年以上たって、製造業の「本命用途」が見えてきた
「置き配」の次は「積み荷」。箱サイズがバラバラでもうまく積んでくれるロボットが出た
2026.01.26

第65回

「置き配」の次は「積み荷」。箱サイズがバラバラでもうまく積んでくれるロボットが出た
病気予測はもうお腹いっぱい。医療が知るべきなのは「いま体で起きていること」
2026.01.21

第64回

病気予測はもうお腹いっぱい。医療が知るべきなのは「いま体で起きていること」
夜はキラキラ、昼はケーブルだらけ。イルミネーションの残念感は「光る植物」で解決？
2026.01.19

第63回

夜はキラキラ、昼はケーブルだらけ。イルミネーションの残念感は「光る植物」で解決？