25.4km/Lと輸入車トップクラスの好燃費でありながら、パワーは3PSアップ。その上「アルピーヌ」というスポーツブランドの大看板を掲げて、ルノーのコンパクトハッチ「ルーテシア」が大幅にマイナーチェンジをしました。燃費が良くてハンドリングも楽しめるなら、乗らない理由はない！ ということで、さっそく紹介しましょう。

精悍さを増した「アルピーヌ」流のエクステリア

まずはエクステリアから。従来のルノーに比べて、かなり精悍な印象になりました。ミニバンっぽいコンパクトカーが多い日本において「クルマっぽい形」であるルーテシアは新鮮に映り、「こういうコンパクトカーが欲しかったんだよなぁ」と素直に思います。色もイイ！

今回のルーテシアの正式名である「ルノー・ルーテシア エスプリ アルピーヌ フルハイブリッドE-TECH」のとおり、フロントフェンダー近くにアルピーヌのロゴを配置しているのがポイント。リアコンビランプもクリアタイプへと変わりました。

スポーツブランドを冠しているためか、17インチホイールのホイールキャップデザインがセンターロック形状になっているのもオシャレです。

輸入車トップの低燃費と1000km超えの航続距離

1.6Lエンジンと2モーターからなるフルハイブリッド「E-TECH」は、エンジンの出力向上に伴いシステム最高出力が143PSへとアップ。でありながら、WLTCモードの燃費も25.4km/Lへと改善して、2030年度燃費基準を達成。エコカー減税率100％の対象車となりました。

燃料はハイオクのみ。燃料タンク容量は42Lで、単純計算（25.4km/L×42L）だと、1066.8kmも走行できることになります。事実、E-TECHを搭載するアルカナで、東京～大阪間往復（約1000km）を無給油で走行したことがありますので、きっとルーテシアもできるでしょう（東京大阪1000km無給油チャレンジ！ ルノーのSUV「アルカナ」は本当に燃費がいいのかを検証）。