あのクルマに乗りたい！ 話題のクルマ試乗レポ 第609回
輸入車No.1の燃費とアルピーヌの走り！ ルノー「ルーテシア」が叶える欲張りな選択
2026年01月25日 15時00分更新
25.4km/Lと輸入車トップクラスの好燃費でありながら、パワーは3PSアップ。その上「アルピーヌ」というスポーツブランドの大看板を掲げて、ルノーのコンパクトハッチ「ルーテシア」が大幅にマイナーチェンジをしました。燃費が良くてハンドリングも楽しめるなら、乗らない理由はない！ ということで、さっそく紹介しましょう。
精悍さを増した「アルピーヌ」流のエクステリア
まずはエクステリアから。従来のルノーに比べて、かなり精悍な印象になりました。ミニバンっぽいコンパクトカーが多い日本において「クルマっぽい形」であるルーテシアは新鮮に映り、「こういうコンパクトカーが欲しかったんだよなぁ」と素直に思います。色もイイ！
今回のルーテシアの正式名である「ルノー・ルーテシア エスプリ アルピーヌ フルハイブリッドE-TECH」のとおり、フロントフェンダー近くにアルピーヌのロゴを配置しているのがポイント。リアコンビランプもクリアタイプへと変わりました。
スポーツブランドを冠しているためか、17インチホイールのホイールキャップデザインがセンターロック形状になっているのもオシャレです。
輸入車トップの低燃費と1000km超えの航続距離
1.6Lエンジンと2モーターからなるフルハイブリッド「E-TECH」は、エンジンの出力向上に伴いシステム最高出力が143PSへとアップ。でありながら、WLTCモードの燃費も25.4km/Lへと改善して、2030年度燃費基準を達成。エコカー減税率100％の対象車となりました。
燃料はハイオクのみ。燃料タンク容量は42Lで、単純計算（25.4km/L×42L）だと、1066.8kmも走行できることになります。事実、E-TECHを搭載するアルカナで、東京～大阪間往復（約1000km）を無給油で走行したことがありますので、きっとルーテシアもできるでしょう（東京大阪1000km無給油チャレンジ！ ルノーのSUV「アルカナ」は本当に燃費がいいのかを検証）。
この連載の記事
-
第608回
自動車なぜセダンを廃止した？ ワゴン一本勝負に出た新型パサートの「潔さと勝算」
-
第607回
自動車Cクラスに900万円出す価値はあるか？ 豪華装備の「C220d Luxury」に見る、SUVにはないセダンの底力
-
第606回
自動車「家族も荷物も諦めない!」510馬力の最強ワゴン「BMW M3ツーリング」
-
第605回
自動車「EVでの遠出は不安」が「楽しい」に変わる!? アリアで往復1600km走ってわかった、アプリ連携の絶大な安心感
-
第604回
自動車「もっと運転が上手くなりたい」あなたへ。FR以上にドライバーを育てるミッドシップGRヤリスという提案
-
第603回
自動車スマホとクルマの連携！ ダイハツコネクトはアプリで走行履歴やクルマの場所がわかる
-
第602回
自動車100万円台でこの満足感。3代目ハリアーがコスパ最強な8つの理由
-
第601回
自動車e-POWERの高速燃費は本当に悪いのか!? 約1200kmロングドライブでテスト！
-
第600回
自動車もはやMT派も黙る？ 「GRカローラ」のGR-DATによる爆速シフトダウンが楽しい！
-
第599回
自動車え、これがハイブリッド!? ポルシェ「911 GTS」が“速さ”の常識をぶち壊しにきた！
- この連載の一覧へ