あのクルマに乗りたい！ 話題のクルマ試乗レポ 第606回
「家族も荷物も諦めない!」510馬力の最強ワゴン「BMW M3ツーリング」
2026年01月24日 12時00分更新
この世には「教科書」と言われるクルマがあります。コンパクトカーならVWゴルフ、コンパクトセダンならメルセデスCクラス。それではスポーツセダンの教科書は何でしょう？ それはBMW M3です。そこでM3をお借りしたところ、なんとやってきたのはステーションワゴン。ということで、最高出力510馬力のカッ飛びワゴンをご紹介します。
大きいようで意外となじむ？
街中でのサイズ感
M3のステーションワゴンの正式名称は「BMW M3 コンペティションM xDriveツーリング」。コンペティションなのかツーリングなのか、イマイチよくわからない長い車種名ですが、BMWは長らくステーションワゴンにツーリングの名を冠するので、その例に倣ったのでしょう。
誕生したのは、今から約3年前の2023年。BMW M社（1993年までBMW Motorsport GmbH）の設立50周年を記念して発表されました。実はそれまで、M3にステーションワゴンはなかったようで、多くの人に驚きをもって迎えました。
全長4805×全幅1905×全高1450mm、ホイールベース長2855mmのボディーサイズは、ちょっと大きいものの、取り回しに困ることもなさそう。
事実、普通の時間貸し駐車場の枠に入ります。ただドアが大きいといいますか、少し厚めなので、隣のクルマにドアパンチしないよう気を付ける必要はあります。
高速道路休憩施設の駐車場でも枠の中に綺麗に収まります。ですので、そこまで目くじらを立てて「大きすぎる！」ということはないでしょう。
BMWが登場するたびに話題になるのがキドニーグリル形状。この時はかなり縦長で好き嫌いは分かれそう。バンパーをよくみると、カーボン素材がチラチラと見え「修理代高そう…」と背筋に寒気が……。
エンジンはBMWの宝刀、3L 直列6気筒 DOHC 24バルブ ツインターボ型。最高出力は510PS（375kW）、最大トルク650N・m（66.3kgf・m）と、まさにモンスターです。
トランスミッションは8段AT。シフトレバーには、3段階にシフトスケジュールを変えられるスイッチがあり、最も多いモードにすると、回転数をかなり上まで引っ張り上げます。これが実に楽しいのですが、燃料代が大変なことになりそうです。ガソリンはもちろんハイオクです。
