セブンにチーズまみれな「焼きカルボナーラ」！トロトロ～リ、伸びてびっくり！

ごきげんよう、アスキーグルメのナベコです。

みなさん、チーズはお好きですか？ 私はふと「そういえば、最近チーズがたっぷりのった商品って食べてないかも……」と、そんな思いにかられました。おそらく、チーズの原材料費が上がっている影響もあり、数年前と比べてお手頃でチーズたっぷりな商品は減っている印象です。

セブン-イレブン「チーズの虜」な2商品を販売

そんなご時世ですが、セブン-イレブンでは「チーズの虜」と題した、チーズまみれな商品を1月13日より発売中です（全国で順次展開）。

キャッチコピーは「ひと口で心奪われる、至福のチーズ体験。」。

おお、やってくれるじゃない！ チーズドバドバの気配に、食べる前から心が躍ります。

「チーズの虜」のラインアップは焼きカルボナーラとフランクドッグの2品。さっそく食べてみました。

焼きカルボナーラとフランクドッグを食べてみた

▲チーズの虜 焼きカルボナーラ 594円

「チーズの虜 焼きカルボナーラ」は、たまごとクリームのコクが特長のカルボナーラソースに、とろ～りと伸びるチーズソースを重ねた一品です。

まず手に取ってみてずっしりとした重量感にびっくり。「このタイプの商品って、こんなに重かったっけ？」。

気になって量ってみると、容器込みで約450gありました。総重量ではありますが、大盛クラスの重量感です。

温めてみました！



チーズとカルボナーラソースのまったりした香りが漂ってきます。

黄色みがかった部分がカルボナーラソース、白い部分がチーズソース。2種のソースがたっぷりかかっていますね。

とろとろ～ん

チーズののびがヤバイ！

いただきます！

とろっ。

とろ～り！



パスタにチーズソースとカルボナーラソースがしっかり絡み合い、想像以上にびよ～んと伸びます。

ソースが切れてから食べようとしても、なかなか切れない。はて、どのタイミングで食べようかと戸惑ってしまう程。

それにしても、このチーズ、ビジュアルモンスターですよね！



肝心の味はどうでしょう。濃厚でコクのあるカルボナーラソースは、コショウのピリッとした刺激がいいアクセント。チーズソースはまろやかで、クセのない味わいです。おそらく、モッツァレラなどをブレンドしているのでしょう。

カルボソースとチーズソースが絡むことで、ダバダバにまったりしていて、“チーズに溺れている感”がしっかりあります。

パスタは太めで、歯切れのよいタイプ。言い変えると、コシはあまりない感じ。

味は全体的にかなり濃厚で、やや大味ではありますが、「まろやかなチーズにひたすら溺れたい」という欲求には全力で応えてくれる仕上がりです。

味が濃いので、ビールや白ワインなどと合わせるのもよさそう。

フランクドッグはちょっとリッチな味で優秀

もう一方の「チーズの虜 フランクドッグ」も食べてみましょう。

▲チーズの虜 フランクドッグ 429.8円

太めのソーセージに、コクのあるチーズソースとケチャップをたっぷりのせて焼き上げたというフランクドッグ（ホットドッグ）です。

プリッとしたソーセージにチーズソースがしっかり絡みますが、形状の違いもあって、焼きカルボナーラほどチーズソースがたっぷりのるわけではありません。

比較すると、チーズ感はやや控えめ。その分、全体のバランスがよく、カフェで出てきそうな“ちょっとリッチな”ホットドッグという印象です。

食後感でいうと、こちらのほうが軽め。もたれにくいという意味では、なかなか優秀だと感じました。身構えずに手に取ってみて、しっかり満足できると思います。

冬はチーズに溺れたい！

久しぶりに、チーズ以外のことがなにも考えられなくなる、チーズまみれな商品をいただきました！

冬だからこそ、こうした濃厚な味わいに浸ってみたくなりますよね。チーズ好きな人は、ぜひ思いきり溺れてみてください。

※記事中の価格は税込み