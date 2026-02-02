【今週】ローソン、盛りすぎ第2週に突入！幸楽苑500円ラーメンも、マクドナルドは「NYバーガーズ」発売

ごきげんよう。アスキーグルメのナベコです。2月に入り、冬もいよいよ折り返し地点。とはいえ、今が一番寒いといっても過言ではありません！



この記事では、がっつり温まる一杯や、気分を上げてくれるご褒美グルメなど、2月の寒さを乗り切るためにチェックしておきたい、今週の注目グルメ情報をピックアップして紹介しますよ。

3日間限定 2月2日～4日

幸楽苑「郡山ブラック」2品が500円

幸楽苑は2月2日～4日の3日間限定で、「郡山ブラックフェア」を開催し、「郡山ブラック」と、「郡山ブラック素らーめん餃子セット」の2品を、いずれも500円で提供します。

「郡山ブラック」は郡山のご当地ラーメンで、幸楽苑ではこれまでも期間限定でたびたび発売してきました。今回は、2026年に入って初の登場となります。

・500円の「らーめん餃子セット」も！幸楽苑、3日間限定ご当地ラーメンがワンコイン

ローソン「盛りすぎチャレンジ」２週目 2月2日～

ローソンでは、好評の「盛りすぎチャレンジ」を1月27日より4週にわたって開催中です。価格据え置きで具材や重量などを増量した商品を展開するフェア。第2週目となる2月2日からは、「盛りすぎ！ふわ濃チーズケーキ」（319円）や「盛りすぎ！具！おにぎり ポーク玉子（シーチキン マヨネーズ）」（322円）を発売します。

・ローソンに「盛りすぎ」2週目！ 大盛“チーズケーキ”や肉増量の“ポーク玉子”も

ロッテリア 2月3日～

「フィリーチーズステーキバーガー」が復活！

ロッテリアは2月4日より、期間限定で「フィリーチーズステーキバーガー」（620円）を含む新商品4品を販売します。

アメリカ・フィラデルフィア発祥のサンドイッチ「フィリーチーズステーキ」の味わいを、ハンバーガーとして手軽に楽しめる商品で、昨年に続く再登場となります。

ハンバーグパティに、ガーリックなどで下味を付けて鉄板で焼き上げた牛カルビ肉とオニオンを重ね、レッドチェダーチーズソースとオリジナルBBQソースを合わせています。バンズはふんわりともっちりした食感が特長です。

・ステーキ感たっぷり！「フィリーチーズステーキバーガー」が4種類で復活

松屋の人気メニューが「松のや」に降臨

2月4日～

松屋フーズのとんかつ業態「松のや」では2月4日15時より、新商品「鶏豆腐キムチチゲ ロースかつ定食」（990円）を発売します。

牛めしの「松屋」で冬季に支持を集めてきた「キムチチゲ」を、松のやの定食メニューとして初めて展開するもので、海鮮だしをベースにしたキムチチゲに、鶏肉、豆腐、青ねぎを組み合わせた鶏豆腐キムチチゲを、ロースかつと一緒に提供する定食メニューです。

生玉子を絡めることで、辛さを包み込む優しい味わいに変化するといいます。なお、みそ汁は付きません。

・最高じゃん！松屋の「キムチチゲ」がとんかつとタッグ 松のやに新登場

マクドナルド「N.Y. バーガーズ」が今年は5種に

2月4日～

マクドナルドは「行った気になる！N.Y. バーガーズ」キャンペーンを2月4日からスタートし、ニューヨークをイメージしたバーガーシリーズ5種を発売します。

レギュラーの時間帯に登場する「肉厚ビーフ ペッパー＆ビーフソテー」「ジューシーチキン ホット＆ペッパー」「タルタルシュリンプ ガーリック＆バジル」の3種はいずれも、ポピーシードをまぶした特製の四角いバンズを使用しています。

今年は、N.Y. バーガーズとしては初となる夜マック限定商品も発売。朝マック限定商品を含む全5種がラインナップします。

・マクドナルド初！N.Y. バーガーズの「ダブル肉厚」が夜マックに登場

ＫＦＣ「チーズにおぼれる」シリーズに

モッツァレラチーズの新商品が登場！2月4日～

ケンタッキーフライドチキン（KFC）は2月4日より、全国の店舗で冬の定番シリーズ「チーズにおぼれる」から、「チーズにおぼれるフィレバーガー」2種を数量限定で発売します。

「チーズにおぼれる」シリーズは、チーズソースをふんだんに使用したバーガーで、KFCでは史上最重量かつ最濃厚と位置付けています。重量は昨年販売時と同等です。

今年は、従来から展開しているチェダーチーズに加え、モッツァレラチーズを使用した新商品が加わります。

・チーズ好き集合！ケンタのチーズだくだくバーガー、今年は“モッツァ”も新登場

なか卯の海鮮丼に「天然ブリ丼」2月4日～

なか卯は2月4日11時より、期間限定で「天然漬けブリ丼」を販売します。ごはん小盛890円、並盛920円、ごはん大盛1010円、特盛1520円。

国産の天然ブリをなか卯の特製ダレに漬け込み、ごはんの上に盛り付けた一杯です。

特製ダレには鰹や昆布の出汁と醤油を使用しており、ブリの旨みを引き出す構成としています。漬け込むことで、身の食感となめらかな舌触りが楽しめるように仕上がったとか。

・なか卯「天然ブリ」の海鮮丼！2倍量の「特盛」も！ブリをかっこめる

ミスド×ゴディバからプレミアムな新作 2月4日～

ミスタードーナツではネットオーダー予約注文限定商品として、チョコレートブランド「GODIVA（ゴディバ）」と共同開発した「トリオハート ショコラ＆プラリネ」（669円）を2月4日から期間限定で発売します。

ココアパウダー、ストロベリーチョコとストロベリーシュガー、チョコレートで仕上げた3種のかわいらしいハートチュロス。

・ミスド×ゴディバ「トリオハート」ひとつ600円超の特別商品

冬にぴったり！

すき家「デミグラスチーズ牛丼」2月5日～

すき家は2月5日9時より、「デミグラスチーズ牛丼」を期間限定で発売します。ミニ600円、並盛660円、中盛860円、大盛860円、特盛1060円、メガ1240円。

牛丼にミックスチーズとデミグラスソースをトッピングし、粉チーズとパセリを加えてアレンジ。



牛肉の旨みと、デミグラスソースやチーズのコクが絶妙に調和した、至福の味わいを楽しめるんだとか。

・これは優勝！すき家「デミグラスチーズ牛丼」おんたまのせてトロうま～！