【今週】マクドナルド史上初「きのこの山・たけのこの里」コラボ！ 贅沢「牡蠣とじ丼」発売など

これからいよいよ冬本番。寒さがどんどん厳しくなってきますね。寒い日にもがんばれるよう、今チェックしておきたい今週発売のグルメ情報をピックアップします。

大阪王将

冬の旨辛スタミナメニュー「ラムトン ジンギスカン」1月20日～

大阪王将は1月20日より、期間限定メニューとして「ラムトン ジンギスカン」シリーズを発売します。

羊のラム肉と豚肉、野菜を使用したシリーズ。「恋するラムトンジンギスカン」（980円）は、豆板醤を使用した甘じょっぱい特製ダレで、ラムと豚肉、もやしやキャベツ、にんじん、ニラなどの野菜を香ばしく炒めた一皿で、他にも計5種のバリエーションを用意します。

松屋

デミグラスソースとオムレツで仕立てる

新ハンバーグ定食が登場 1月20日～

松屋は1月20日より、「オムデミハンバーグ定食」（1180円）を全国の店舗で販売します。

ジューシーに焼き上げたハンバーグに、艶のあるデミグラスソースとふわとろ食感のオムレツを合わせたメニューです。オムレツには玉子を2個使用しており、ハンバーグと一体感のある仕立てといいます。

濃厚なデミグラスソースと、溢れ出す肉汁がオムレツと絡み合い、ご飯との相性も抜群としています。

松のやに初「超厚切りリブロースかつ」

160gで食べ応え大！ 1月21日～

松のやは1月21日15時より、「超厚切りリブロースかつ定食」（990円）を始めとしたシリーズ各種を発売します。



やわらかく、きめ細やかな肉質が特徴という「リブロース肉」を、店舗でサクッと揚げたとんかつメニューです。厳選されたリブロース肉160gを使用し、厚切りで提供。食べ応えは抜群としています。

史上初「きのこの山」「たけのこの里」が

一緒に楽しめるマックフルーリー 1月21日～

マクドナルドは、明治のロングセラー菓子「きのこの山」と「たけのこの里」を同時に使用した新商品「マックフルーリー きのこの山とたけのこの里」（370円～）を1月21日より期間限定で販売します。

マクドナルドのひんやりスイーツと「マックフルーリー」と、「きのこの山」「たけのこの里」が初めてコラボした本商品。



なめらかなソフトクリームに、きのこの山とたけのこの里をトッピングし、明治監修の口どけの異なる2種類のチョコソースをあわせて仕上げる一品です。

今年も登場！なか卯の「牡蠣とじ丼」 1月21日～

丼ぶりチェーンのなか卯は、「牡蠣とじ丼」（並790円）を始めとするシリーズ各種を1月21日11時より販売します。

旨みが詰まった広島県産牡蠣をサクサクのフライにし、なか卯特製の割り下とともにこだわり卵でとじた商品です。

外はサクサク、中はジューシーな牡蠣フライはだしが香るふわとろな卵と相性抜群といい、一口頬張れば、牡蠣の磯の香りがふわりと鼻に抜けるのとともに、濃厚な旨みが広がるとしています。

卵とじのだしが牡蠣フライにじんわりと染み込んだ、至福の味わいがポイントなんだとか。

昨年話題になったドムドムの

「春菊かき揚げバーガー」復活 1月22日～

ドムドムハンバーガーは、「春菊かき揚げバーガー」（単品850円）を1月22日より発売します。

カラッと揚がった2枚の分厚い春菊のかき揚げで、ジューシーなパティをサンド。それをさらにバンズで挟んだという大胆なビジュアルのバーガー。

春菊が香りよく、また、春菊の間に挟まれたパティの肉汁と甘辛ソース、マヨネーズが春菊と絡み合い、止まらなるおいしさといいます。頬張ると、春菊かき揚げの「ザクザク！」という音がたつのもポイントなんだとか。

