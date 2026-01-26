【今週】マクドナルド「M→L」の昼キャンぺーン、ケンタ「カーネルクリスピー」半額などお得が続々

ごきげんよう。アスキーグルメのナベコです。



寒さが本格化し、外に出るのも少し気合がいる季節になってきました。ひえ～！



人間は高温動物なので、食事から熱量を得なくてはなりません。ちょっと気分が上がる、今週の注目グルメ情報をピックアップして紹介します。

マクドナルド 1月26日～

ひるまック限定 M→L 無料でサイズアップ！

マクドナルドは平日のランチタイムに提供している「ひるまック」の、セットポテトとドリンクをそれぞれMサイズからLサイズに無料でサイズアップできるキャンペーンを、1月26日～30日の期間開催します。

マクドナルドでは、平日の10時30分から14時の時間帯限定で、定番バーガー5種のセットが600円台で楽しめる「ひるまック」のセットを提供しています。

今回、セットの「マックフライポテト」Mサイズと「ドリンク」Mサイズが、それぞれLサイズに変更できます。通常合計100円かかるところ無料です。

・マクドナルド「M→L」無料でサイズアップ！ 5日間限定「ひるまック」の好評キャンペーン再び

ローソン「盛りすぎチャレンジ」スタート 1月27日～

ローソンでは、好評の「盛りすぎチャレンジ」を1月27日より4週にわたって開催します（一部商品は1月26日から発売）。



「盛りすぎチャレンジ」は、価格据え置きで具材や重量などを増量した商品を展開するフェア。2023年2月の初開催以降、たびたび実施され、その都度話題を集めてきました

今回も「盛りすぎチャレンジ」は、過去に開催した際に特に人気だった、おにぎり・調理パン・調理麺・店内調理弁当・デザートといった計35品を価格据え置きで約50％増量して発売します。

・【本日から】ローソン「50％増量」開幕！盛りすぎロールケーキや焼そばが登場＜1週目＞

松屋名古屋名物の「どて煮」をイメージ

「鶏のどて煮風鍋」登場 1月27日～

牛めしの松屋では1月27日10時より「鶏のどて煮風鍋」（960円）を販売開始します。

名古屋名物の「どて煮」を、松屋流にアレンジ。米みその甘みと、豆みその旨味を凝縮した濃厚な味わいの味噌を、ぐつぐつと熱々に煮立てた、少しピリ辛な特製味噌仕立て。

ごろごろのチキンに濃厚な味噌ダレをたっぷりと絡めてあり、松屋らしく食べ応えにもこだわりがあるそうですさらに、なめらかな豆腐と半熟玉子を崩せば、コク深さはそのままにマイルドな味わいの変化も楽しめるといいいます。

・松屋に「鶏のどて煮風鍋」 ごろごろチキン入り、濃厚ピリ辛で間違いない

松のや 1月28日～

あの「シュクメルリ」をチキンかつ定食に

松屋フーズのとんかつ業態「松のや」は、「シュクメルリチキンかつ定食」（990円）を1月28日15時より発売します。

牛めしの「松屋」で販売されるたびに話題となってきたジョージア郷土料理「シュクメルリ」を、松屋で再現。

にんにくの風味が効いた濃厚なシュクメルリソースとチーズを使用し、松のやの「外はサクッ、中はジュワッ」としたチキンかつを贅沢に合わせたというメニューです。ゴロっとしたサツマイモも使用し、食べごたえも満点としています。

・間違いないやつ！松のや「シュクメルリかつ」 にんにく濃厚ソースがガツン

モスの「とり竜田」が今年も

「和風旨だれ」と「ガリトマ」の2商品 1月28日～

モスバーガーでは、「和風旨（うま）だれのとり竜田バーガー」（470円）を1月28日より発売します。

主役は大判のとり竜田。国産鶏のむね肉に醤油や生姜で下味をつけ、衣をまとわせて揚げています。そこに、黒酢入りの和風旨だれとキャベツを合わせ、さらにくし切りレモンを添えています。

あわせて、バリエーションとして新商品の「ガーリックトマトのとり竜田バーガー ～国産クリームチーズ～」（490円）も併売します。

・うまっ！今年で5年目、モスの「とり竜田」。王道和風と攻めたガーリックトマト

コメダ×ドムドムコラボ

「台湾ミンチのコメドムバーガー」 1月28日～

コメダ珈琲店は1月29日より、「台湾ミンチのコメドムバーガー」（840円～910円）を季節限定で販売します。

バーガーチェーン「ドムドムハンバーガー」とコラボして開発したフードで、ドムドムハンバーガーが2023年に販売した「台湾ミンチのニラたまバーガー」をヒントにしています。

しょうゆ、にんにく、唐辛子で仕上げた台湾ミンチを主役に、半熟のような食感を再現したエッグオムレツ、キャベツとオニオンスライスを組み合わせ、バンズでサンドした一品。

・コメダにボリューム系「コメドムバーガー」台湾ミンチを使用した旨辛系！

吉野家に冬の期間限定メニュー

「牛カレー鍋膳」復活 1月29日～

吉野家は1月29日11時より、冬の期間限定メニュー「牛カレー鍋膳」（954円）を全国の店舗で販売します。

昨年販売され好評を得たメニューで、今年も期間限定での復活となります。



牛カレー鍋膳は、カレーのスパイス感と和風だし、乳製品を組み合わせたクリーミーなカレーソースを使用した鍋メニューです。クミンやガラムマサラが加えられており、マイルドな中にも輪郭のある味わいが感じられる構成とされています。

・吉野家が人気メニュー「牛カレー鍋膳」を復活！ クリーミーでマイルドな味わい

ケンタ2週間限定！ 1月29日～

「カーネルクリスピー1ピース半額」

ケンタッキーフライドチキンは全国の店舗で、「カーネルクリスピー1ピース半額」キャンペーンを、1月29日から2月11日の期間開催します。

「カーネルクリスピー」は、サクサクとした衣の食感と、にんにく醤油風味の絶妙なハーモニーが特徴の和テイストの骨なしチキンで。そんな「カーネルクリスピー」が通常価格290円のところ半額以下の140円で販売されます。

・290円→140円！ ケンタ「カーネルクリスピー」が2週間だけこの価格