旨みがじゅわっと！丸亀製麺「肉がさね玉子あんかけうどん」など、今週発売の注目グルメ

カップヌードルの味噌味に新たな仲間

「辛味噌」「白味噌」1月12日～

日清食品は「カップヌードル 辛味噌」と「カップヌードル 白味噌」（各254円）を1月12日に全国で発売します。

「カップヌードル 辛味噌」は新発売。コクのある3種の味噌をベースに、肉と野菜の旨みを加え、豆板醤（トウバンジャン）の風味と唐辛子の辛みをきかせた、"旨辛"で濃厚なスープが特長。後引く辛さがクセになる一杯に仕上げています。

「カップヌードル 白味噌」は、昨年も登場して好評だったという商品。甘みのある3種の白味噌をベースに肉味噌の風味を加えた、まろやかで濃厚なスープが特長。アクセントとして、生姜の香りをきかせています。

・カップヌードル「三味噌トリオ」到来！昨年人気の“白味噌”復活、新しく“辛味噌”も

餃子の王将ちょっとリッチな

「極王シリーズ」全7品をスタート 1月14日～

餃子の王将は1月14日より、プレミアムメニューとして展開している「極王シリーズ」の新商品7品を全国の店舗で販売します。一部店舗を除き、「餃子の王将」と「GYOZA OHSHO」で提供されます。

昨年11月から販売されている「極王餃子の王将ラーメン」がリニューアルされるほか、唐揚や酢豚、回鍋肉など、餃子の王将の定番メニューが極王シリーズとして新たに加わります。いずれも「餃子の王将を極める」をコンセプトに開発されたメニューです。

価格は従来の定番メニューよりおおむね150円～350円ほど高い設定で、従来メニューと基本的には併売されます。

・餃子の王将、リッチな「極王シリーズ」を強化！ 天津飯など全7品に。定番商品と併売

間違いない！ 松のや

オニオン×チーズ「チキンかつ」1月14日～

松のやは1月14日15時より、新商品「オニオンチーズチキンかつ」2種（各990円）を発売します。

鶏肉をカラッと揚げたやわらかチキンかつに、オニオン×チーズのソースを合わせたメニューです。“肉厚”鶏むね肉と、鶏もも肉の2品をラインアップ。

チキンかつは、店舗でパン粉付けを行い、サクサクとした食感に仕上げているといいます。そこにオニオンとチーズを合わせたソースをかけ、ガーリックの香りを加えています。付け合わせとしてポテトサラダも添えられています。

・間違いない！オニオン×チーズ「チキンかつ」“肉厚”でがっつける

丸亀製麺「肉がさね玉子あんかけうどん」が復活！

ふわとろ卵✕肉の旨味で温まる 1月14日～

丸亀製麺は、1月14日より冬の期間限定商品として「肉がさね玉子あんかけうどん」（並840円、大1030円、得1220円）を全国の店舗で販売します。

毎日粉から打つうどんに、店内で仕込む玉子あんかけと牛肉、合わせそぼろを重ねており、「牛肉と合わせそぼろで旨みがじゅわっとおしよせる」一杯としています。

白だしをベースに卵を丁寧に溶き入れた玉子あんかけに、甘めの味付けで焼き上げた牛肉と、鶏と豚の合わせそぼろ、針しょうがのピリッとする辛みをあわせています。

また、同日からは新作となる「だし玉肉づつみうどん」（並890円、大1080円、得1270円）も、ロードサイド店舗を中心に展開します。

・丸亀製麺「肉がさね玉子あんかけうどん」が復活！ ふわとろ卵✕肉の旨味で温まる～

マックの冬定番ナゲット「黒胡椒ガーリック」

タルタル にんにくの限定ソースも 1月14日～

マクドナルドは1月14日より、期間限定商品「スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック」を全国の店舗で販売します。290円～（※店舗で価格が異なる）。

2022年の初登場以降、冬の定番となっている期間限定ナゲット。粗挽きブラックペッパーとガーリックの風味を活かし、スパイシーな味わいが特徴です。



カリッとした衣とチキンの組み合わせに、ホワイトペッパーや唐辛子などの香辛料を加えることで、食べ進めるごとに風味が広がるといいます。

あわせて、期間限定の「やみつき旨にんにくソース」「サワークリームタルタルソース」も登場。

・マックの冬定番ナゲット「黒胡椒ガーリック」が帰ってくる！タルタル or にんにくソースもそそる！

てんやに「いか」が主役のボリューム天丼

「早春海老天丼」も 1月15日～

天丼チェーン「てんや」は、「たれづけいかづくし天丼」を1月15日より発売します。

“たれづけ”は、てんやオリジナルの甘辛だれに天ぷらをくぐらせてからごはんにのせる、香ばしさが決め手の天丼シリーズです。今回、同シリーズから初となる“いかづくし”な天丼が登場です。

大ぶりで旨みを特徴とする「いか」2枚に「いかげそ」を合わせた、“いかづくし”なボリューム満点の一杯。「ししとう」や「れんこん」、付け合わせの「広島菜」が彩りと食感のアクセントとなり、最後まで飽きることなく楽しめるとのことです。

また、同日より「早春海老天丼」も登場します。



・ボリューム満点「たれづけいかづくし天丼」いか×いかげその食べ応えメニュー

コメダに新レギュラーデザート

喫茶店の定番プリン 1月15日～

コメダ珈琲店は1月15日より、「珈琲所のプリン」を全国の店舗でレギュラーメニューとして通年販売します。640円～700円（※店舗で価格が異なる）。

コメダ珈琲店のコーヒーを使用した自家製珈琲ジェリーとプリンを組み合わせたデザートです。やさしい甘さとミルクのコクを感じるなめらかな食感というプリンに、ビターなカラメルを重ねています。

トッピングには、ふんわりとしたホイップクリームと自家製珈琲ジェリーを添え、甘さとほろ苦さの組み合わせを際立たせています。プリン、ホイップクリーム、珈琲ジェリーを一緒に味わうことで、それぞれの要素が調和するといいます。

・コメダ「珈琲所のプリン」が定番にジョイン！ ビジュ満点の“これぞコメダ”なプリン