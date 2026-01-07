このページの本文へ

TOKYO FMにサイバー攻撃　投稿者の情報流出

2026年01月07日 13時15分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷
エフエム東京のニュースリリース

エフエム東京のニュースリリース

　エフエム東京（TOKYO FM）は1月6日、同社が利用する外部クラウドサービス上のデータの一部が流出したことを公表した。

　流出が判明した情報の概要は以下のとおり。当該データはいずれも分析用に加工されたもので、氏名、住所、電話番号、ログインパスワード、クレジットカード情報は含まれていない。

●情報流出の概要（1月6日時点）

■流出した情報（概要）

・音声プラットフォーム「AuDee」のメッセージフォーム投稿データの一部
・「マイスタジオ」他番組関連サービスのユーザー情報の一部

■流出した情報（具体例）

・ユーザーネーム（ラジオネーム等）
・一部のメールアドレス（ユーザーネームにメールアドレスを記入していた場合など）
・投稿メッセージ本文
・性別
・年齢
・職業種別
・都道府県　など

　本件は1月上旬、一部SNSで「エフエム東京のサーバーへのサイバー攻撃で大量の個人情報が流出した」と主張するユーザーが現れたことを受け、同社が事実確認をした際に判明したもの。

　1月6日現在、情報流出の原因はわかっておらず、同社は外部クラウドサービスの事業者と共に調査を進めている。　

　なお、前述の外部クラウドサービス以外のエフエム東京が運用するサーバーについては、不正アクセスや情報持ち出しの痕跡は確認されていない。

　エフエム東京は、1960年に開局した日本初の民営FMラジオ試験局「FM東海」を前身とする放送局。国内の民放FMラジオ局（AMからの転換局を除く）としては唯一、全国ネットワークを有する局でもある。

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（PCゲーミングアクセサリ）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン