TOKYO FMにサイバー攻撃　投稿者の情報流出

エフエム東京（TOKYO FM）は1月6日、同社が利用する外部クラウドサービス上のデータの一部が流出したことを公表した。

流出が判明した情報の概要は以下のとおり。当該データはいずれも分析用に加工されたもので、氏名、住所、電話番号、ログインパスワード、クレジットカード情報は含まれていない。

●情報流出の概要（1月6日時点） ■流出した情報（概要） ・音声プラットフォーム「AuDee」のメッセージフォーム投稿データの一部

・「マイスタジオ」他番組関連サービスのユーザー情報の一部 ■流出した情報（具体例） ・ユーザーネーム（ラジオネーム等）

・一部のメールアドレス（ユーザーネームにメールアドレスを記入していた場合など）

・投稿メッセージ本文

・性別

・年齢

・職業種別

・都道府県 など

本件は1月上旬、一部SNSで「エフエム東京のサーバーへのサイバー攻撃で大量の個人情報が流出した」と主張するユーザーが現れたことを受け、同社が事実確認をした際に判明したもの。

1月6日現在、情報流出の原因はわかっておらず、同社は外部クラウドサービスの事業者と共に調査を進めている。

なお、前述の外部クラウドサービス以外のエフエム東京が運用するサーバーについては、不正アクセスや情報持ち出しの痕跡は確認されていない。

エフエム東京は、1960年に開局した日本初の民営FMラジオ試験局「FM東海」を前身とする放送局。国内の民放FMラジオ局（AMからの転換局を除く）としては唯一、全国ネットワークを有する局でもある。