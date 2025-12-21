「ミニバンの3列シートは魅力だけど見た目が……」という方に人気を集める3列シート6人乗りSUV。最近色々と注目を集めるアメリカ車にも3列シートSUVがありました。それが、キャデラック「XT6」です。ビッグな国から生まれたビッグなクルマを紹介します。

大きいけど、思ったほどじゃない？ XT6のサイズ感

アメ車はデカい、とよく言われます。3列SUVのXT6は、当然ながら大きく、全長5060×全幅1960×全高1775mmと立派な躯体。ですが同じ3列シートSUVであるBMWの「X5」であったり、メルセデス・ベンツの「GLE」と比べると、幅はギリギリ2mを切っていますし、全長も短いようです。つまりデカいけれど、言われるほどデカいわけではない、といえるでしょう。

ちなみに「ホントにデカい！」と言えるのは、キャデラックの旗艦である「エスカレード」。こちらは全長5.4m、全幅約2.1m、全高2m弱で、左ハンドルということもあり、慣れるまでには相当苦労します。ちなみにキャデラックに共通するのですが、障害物が近くにあると、運転席の座面がブルブルっと震えて教えてくれます。

また車体は大きいですが、バックカメラとアラウンドビューモニターが装備されているので、車庫入れもラクラクです。とはいえ、想像以上に小回りが利かないので、その点だけは注意が必要です。

バックドアはかなり大きく、また後部に面積が必要。壁が近かったりすると、ぶつける可能性があります。バックドアそのものは電動で開閉します。

6人乗っても357L！ 実用十分な荷室容量

荷室は6人乗車時で約357LとコンパクトSUV並みの広さを確保。荷室には3列目の背もたれを倒すスイッチが用意されているので、いちいち助手席側から回りこむ必要はありません。床面をめくると収納が姿を現わします。

その2列目と3列目をたためば2228Lまで拡大します。ここまでデカいと、独り暮らしの引っ越しにも使えそう！ スゴイの一言です。

3列目シートはさすがに狭いものの、子供なら十分座れます。さらにUSB Type-Cの端子も用意されているので、長時間の移動も助かります。

2列目シートはかなりの広さ。レザーの上質さも印象的で、長時間ドライブでも快適でしょう。USBはType-AとType-Cを各1系統用意し、その下にドリンクホルダーが配置されます。

運転席ドアを開けると、テネシー州で作られたことを誇らしく掲げるエンブレムシールが姿を現わします。由緒正しきアメ車です！

室内はさすがの広さ。そしてカーボンの加飾がエレガントさを加えています。左ハンドルなのは、ほかのキャデラックSUVと同様で、車幅と相まって慣れるまで時間がかかりました。

センターコンソールは二階建て構造。下段には12Vアクセサリーソケット装備の小物入れがありました。ですがちょっと手が届きづらい……。

メーターは指針式で、中央にインフォメーションディスプレイを配置。センターコンソールにあるMODEスイッチで走行モード切替をすると、4種類の走行モード「ツーリング」「AWD」「スポーツ」「オフロード」が選択できます。ちなみにツーリングのみ2WD、ほかは4WDです。