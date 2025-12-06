何かと話題のアメリカ車。そこで今回から3回に分けて、アメリカのラグジュアリーブランド「キャデラック」の今をご紹介したいと思います。第1回は、最もコンパクトなモデルで2024年末に大幅ブラッシュアップを果たした「XT4」です。

アメ車は売れているブランドと

売れていないブランドが顕著

ドナルド・トランプ大統領は就任以来「日本人は我が国の車を買わないにも関わらず、車を売りつけてくる。貿易不均衡だ」と言い続け、日本車に対する関税でメーカーが振り回されたのは記憶に新しいところ。

まず「本当に日本人はアメ車を買っていないのか？」という事から。日本自動車輸入組合が公表している2024年の車名別輸入車新規登録台数を見ると、Jeep（クライスラー）が9721台。電気自動車のテスラが5653台。ですがGM（キャデラックやコルベット）はというと、キャデラックの国内登録台数は449台、コルベットが518台。これらアメリカ車を全部足すと16341台で、2024年上半期に米国で売った日本車の販売台数588万2438台には遠く及びません。

これだけ見れば「日本人はアメリカのクルマを買っていない！」と米大統領が文句を言うのも無理ないのですが、昨年の日本国内の新車販売台数は442万台ですので、日本で売るクルマを全部アメ車にしてもトントンにはなりません。

次に日本人がアメリカ車を買わない理由に挙げられるのが「大きくて日本の道に合わない」「燃費が悪い」「どこで売っているんだ」というもの。調べたところ、2024年2月現在、GMジャパンの国内正規ディーラー法人数・拠点数は6社14店舗。これだけ見ると少ないですが、実はヤナセと光岡自動車で購入できるそうです。となると、案外近くで売っていたりするのではないでしょうか？

思ったより小さく、広い荷室に大満足

続いて「大きくて日本の道に合わない」について。さっそくキャデラックXT4を見てみましょう。XT4のボディーサイズは全長4605×全幅1875×全高1625mmと、トヨタのハリアーとほぼ同寸。これなら“超デカイ”というワケでもありません。

タイヤサイズは245/45R20で、SUVとしてはペッタンコな部類です。タイヤはコンチネンタルのコンフォート系が装着されており、「え？ グッドイヤーやBFグッドリッチといった米国ブランドじゃないの？」と思ったり。

荷室の容量は637リットルと大容量。前出のハリヤーが409リットルですので、大きく上回ります。後席を倒せば1384リットルと拡大。ハリヤーが1045リットルですので、トヨタは敵ではありません！ DC12V出力のアクセサリーソケット、荷室側から後席が倒せる機構を用意するなど、使い勝手において他社に見劣る部分はありません。いいかもキャデラック！ と思った次第です。

このように、キャデラックXT4は存在感がありながら普通のSUVサイズで、使い勝手がよいクルマといえそうです。