あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第201回

アイ・オー・データ機器「LCD-GDU271JAD」

“普通の人”に便利すぎるゲーミングモニターが安くて買い　普段使い＆PCゲームを両立できる！

2025年12月04日 17時30分更新

文● イチ／岡本／ASCII　編集⚫︎ASCII

LCD-GDU271JAD

　最近、PC用モニターの世界では「用途ごとに使い分ける」という考えがあります。

　FPSなら24～27型程度のフルHD×高リフレッシュレート、普段使いやクリエイティブ用途なら27～32型の4K――という理屈はわかるのですが、実際のところ自宅のPCデスクにモニターを2枚も3枚も置けるというスペース的／経済的余裕がある人は多くないでしょう。

　そんな人に注目の存在なのが、アイ・オー・データ機器の新モデル、GigaCrystaブランドの「LCD-GDU271JAD」です。

　4KとフルHDをワンタッチで切り替えられる「デュアルモード（Dual Frame Rate）」を搭載し、“1台で2役”を実現したモニターです。用途に応じて画質とリフレッシュレートを最適化できるので、モニターを複数用意する必要がなく、省スペース＆コスパの面で魅力的な選択肢と言えます。

【目次】この記事で書かれていること：

LCD-GDU271JADのメリットと注意点

LCD-GDU271JADを購入する3つのメリット
1）4K／160Hz⇔フルHD／320Hzと用途に合わせて切り替えられる二刀流
2）Focus Modeで集中力アップ
3）約6万円という価格。日本メーカーならではの安心感まで含めると買い

購入時に注意したいポイント
1）独自機能以外だと、海外含む他社メーカーの競合製品が多い

まとめ
詳細スペック情報

