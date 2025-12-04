最近、PC用モニターの世界では「用途ごとに使い分ける」という考えがあります。

FPSなら24～27型程度のフルHD×高リフレッシュレート、普段使いやクリエイティブ用途なら27～32型の4K――という理屈はわかるのですが、実際のところ自宅のPCデスクにモニターを2枚も3枚も置けるというスペース的／経済的余裕がある人は多くないでしょう。

そんな人に注目の存在なのが、アイ・オー・データ機器の新モデル、GigaCrystaブランドの「LCD-GDU271JAD」です。

4KとフルHDをワンタッチで切り替えられる「デュアルモード（Dual Frame Rate）」を搭載し、“1台で2役”を実現したモニターです。用途に応じて画質とリフレッシュレートを最適化できるので、モニターを複数用意する必要がなく、省スペース＆コスパの面で魅力的な選択肢と言えます。

