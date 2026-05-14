あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第126回
ソニー「INZONE M10S II」
人間の限界だろ！最高峰の720Hzモニターでプレーするゲームは違うのか、54歳ゲーマーの俺が試してみた
2026年05月14日 17時00分更新
もはや人間の限界を超えた爆速描画
市販されているゲーミングモニターの中で最速クラスとなる、とんでもないバケモノモニターが登場しました。ソニーの「INZONE M10S II」です。フルHD解像度のリフレッシュレートはまさかの720Hz、QHD解像度でも540Hzと「人間の限界だろ！」とツッコミたくなるようなリフレッシュレートを誇ります。
果たして、この異次元の滑らかさは一般的なライトゲーマーにもわかるのか？ やや視力に自信がなくなってきた54歳のゲーマーである私が、実際に複数の解像度設定で試してみました。さすがに60Hzと120Hzの違いはわかる筆者ですが、540Hzどころか異次元の720Hzともなると「……？」というのが正直なところ、あまりの爆速描画に「明確な違い」を完璧に知覚できたかは怪しいというか、本当にムリですコレ！
とはいえ、視点を素早く動かしたときのブレのなさや、敵にエイムを合わせる際のヌルヌル感は「わからないけど、とにかくスゴイものを見ている」という快感が先立ちます。相変わらずゲームの対戦にはまったく勝てませんが、プレイ時の気持ちよさは別格です。この圧倒的な没入感と爽快感は、一度味わうと元には戻れなくなりますよ！
【目次】この記事で書かれていること：
INZONE M10S IIを購入する3つのメリット
1）この爆速描画速度は、ゲームの負けをモニターのせいにできない
2）eスポーツ特化機能多数！ 35°のチルト角はクリエイティブ用途にも◎
3）OLEDの美麗な画面を末永く満喫できる安心感
購入時に確認したい2つのポイント
1）さすがに高価だが、爆速描画が必要なら迷う必要なし！
2）最速パネルを求めないなら別の選択肢がある
■Amazon.co.jpで購入
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