もはや人間の限界を超えた爆速描画

市販されているゲーミングモニターの中で最速クラスとなる、とんでもないバケモノモニターが登場しました。ソニーの「INZONE M10S II」です。フルHD解像度のリフレッシュレートはまさかの720Hz、QHD解像度でも540Hzと「人間の限界だろ！」とツッコミたくなるようなリフレッシュレートを誇ります。

果たして、この異次元の滑らかさは一般的なライトゲーマーにもわかるのか？ やや視力に自信がなくなってきた54歳のゲーマーである私が、実際に複数の解像度設定で試してみました。さすがに60Hzと120Hzの違いはわかる筆者ですが、540Hzどころか異次元の720Hzともなると「……？」というのが正直なところ、あまりの爆速描画に「明確な違い」を完璧に知覚できたかは怪しいというか、本当にムリですコレ！

とはいえ、視点を素早く動かしたときのブレのなさや、敵にエイムを合わせる際のヌルヌル感は「わからないけど、とにかくスゴイものを見ている」という快感が先立ちます。相変わらずゲームの対戦にはまったく勝てませんが、プレイ時の気持ちよさは別格です。この圧倒的な没入感と爽快感は、一度味わうと元には戻れなくなりますよ！

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