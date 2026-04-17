GigaCrysta「LCD-GD271JD」
アイ・オー・データ機器のGigaCrystaが「EVO Japan 2026」の公式モニターに
アイ・オー・データ機器は4月17日、5月1日（金）～5月3日（日）開催の「EVO Japan 2026」の大会公式モニターとして、GigaCrystaシリーズ「LCD-GD271JD」が採用されることを発表した。
プレイ環境の安定性と公平性を保つために、公式大会およびコミュニティ大会などの競技シーンでの利用実績が高い、「LCD-GD271JD」が公式モニターの全台統一機種として採用される。
「LCD-GD271JD」は27型フルHD解像度、最大リフレッシュレート180Hzのゲーミングモニター。応答速度は1.0ms（GtG）でNVIDIA G-SYNC Compatibleの認定を受け、HDMI 2.1 VRRにも対応。約0.03フレーム（約0.13ミリ秒）の低遅延を実現する「スルーモード」や、暗いシーンをより鮮明に表示する「Night Clear Vision」などの機能も搭載。
アイ・オー・データ機器は「世界中からトッププレイヤーが集結する本大会において、当社は機材協力を通じて安定した競技環境の提供をサポートし、大会の盛り上げに貢献する」とコメント。なお、最新情報は公式X（@GigaCrysta_io）にて随時発信される。
■大会公式モニター
GigaCrysta「LCD-GD271JD」
■大会概要
大会名：EVO Japan 2026
開催日程：2026年5月1日（金）～5月3日（日）
会場：東京ビッグサイト 東1～3ホール
主催：EVO Japan 2026 実行委員会
大会公式Webサイト：https://www.evojapan.gg/
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