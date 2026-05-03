つい先日、アウトレットセールでGeForce RTX 5070 Ti搭載のゲーミングPCを格安でゲットした筆者。しかし、手元にある4Kモニターのリフレッシュレートは75Hzでした。そこで買い替えたのが、アイ・オー・データ機器のゲーミングモニター最上位モデル「GigaCrysta S LCD-GDU271JLAQD」（以下、LCD-GDU271JLAQD）です。

手前味噌ですが、買って本当に大満足で後悔は一切ありません。なぜかと言うと「4KとフルHD解像度を一瞬で切り替え可能」「ゲームだけでなく日常用途でも超便利」だから。 所有者として、皆さんにLCD-GDU271JLAQDの魅力を伝えたいと思います！

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