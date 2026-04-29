万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第28回
Xiaomi「Xiaomi ゲーミングモニター G27Qi 2026」
3万円台なのに全部入りゲーミングモニター登場！ 27インチ、WQHD、200Hzでデザインも悪くないぞ
2026年04月29日 18時00分更新
『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。
FPSゲーマーのこれまでのゲーミングモニターの鉄板は、24型フルHDでした。しかし、世界では27型が流行しているという話も聞きますし、ビデオカードも新調したのでフルHDじゃなくてWQHDにしたくなってきています。
27型WQHDとなると、高リフレッシュレートの場合は結構値段が跳ね上がっちゃいます。でも！ 私めちゃくちゃちょうどいいゲーミングモニターを見つけちゃいました。3万円台で購入できる、Xiaomiの「Xiaomi ゲーミングモニター G27Qi 2026」です！
■Amazon.co.jpで購入
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