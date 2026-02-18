「GigaCrysta S」シリーズ第1弾

Mini LED採用「LCD-GDU271JLAQD」

アイ・オー・データ機器は2月18日、「GigaCrysta（ギガクリスタ）」の最上位シリーズ「GigaCrysta S」第1弾の4K Mini LED採用27型ゲーミングモニター「LCD-GDU271JLAQD」を発表した。IPSパネルを採用し、4K/180HzとフルHD/360Hzの切り替え表示に対応する。3月中旬出荷予定で、想定価格は8万9980円。

「LCD-GDU271JLAQD」はMini LEDバックライトを採用し、「2304ZONE」でのローカルディミングおよびVESA DisplayHDR 1400に対応。また、「DFR（Dual Frame Rate）」機能により、4K解像度/180HzとフルHD解像度/360Hz表示を付属のリモコンでワンタッチ切り替えできる。

これに加えて、27型の画面に24型相当の画面サイズで映せるFocus Mode（フォーカスモード）」機能を搭載。27型表示と、FPSなどの大会準拠サイズでプレイに集中する際の24型相当表示を簡単に切り替えられる。また、スケーリング機能に加えてリアル（Dot by Dot）表示にも対応。24型相当の表示でも画素がつぶれず、映像本来の精細さを保ったまま表示できる。入力はHDMI×2およびDisplayPort。

付属のVESA対応スタンドは高さ調整、回転、角度調整、スイーベルに加えて組み立て時にはめるだけのワンタッチリリースを採用する。無輝点保証に対応しており、輝点が1つでもあった場合、購入から1ヵ月以内であれば交換が可能だ。

おもな仕様は次の通り。



■パネル：TFT27型ワイド（MiniLED/Quantum dot）

■画面解像度：3840×2160

■視野角：上下178°、左右178°

■最大輝度：SDR表示時450cd/㎡、HDR表示時(ピーク輝度)1400 cd/㎡

■コントラスト比：1,000：1、（ローカルディミング レベル3/HDR有効時、最大2,700,000：1）

■映像入力：HDMI（HDCP 2.3）×2、DisplayPort（HDCP 2.3）×1

■スピーカー：5W＋5W（ステレオ）

■サイズ（スタンドあり）：約614×239×398～518mm

■重量（スタンドあり）：約7.0kg

アイ・オー初のwebOS Hub搭載180Hz対応

ゲーミングモニター「LCD-GDQ271JAWOS」

合わせて、同社初の「webOS Hub」搭載27型ゲーミングモニター「LCD-GDQ271JAWOS」も発表された。27型WQHD（2560×1440）解像度で、リフレッシュレートは最大180Hz。4月上旬出荷予定で、想定価格は7万9750円。

「LCD-GDQ271JAWOS」はwebOS Hub搭載により、有線LANもしくはWi-Fi接続時にネット接続が可能。PC不要でNetflixやYouTube、Amazon Prime Videoなどさまざまなコンテンツを視聴できる。また、スマホやPCを同一ネットワークに接続することで、モニター画面にコンテンツを表示可能。スマホではAirPlay 2またはMiracastを利用して、スマホのコンテンツを大画面表示できる。Bluetooth対応により、外部スピーカーやヘッドフォンも接続可能だ。

USB Type-C接続と65W給電に対応しており、映像や音声の入力に加えてノートPCやデバイスへの充電がケーブル1本で完了。USBハブ機能も搭載しており、モニターに接続したマウスなどのUSB機器をノートPC側で使用できる。

おもな仕様は次の通り。



■パネル：TFT27型ワイド

■画面解像度：2560×1440

■視野角：上下178°、左右178°

■最大輝度：350cd/㎡

■コントラスト比：1,200：1

■映像入力：HDMI（HDCP 2.3、ARC/eARC対応）×1、

DisplayPort（HDCP 2.3）×1、USB Type-C（HDCP 2.3）×1

■スピーカー：2W＋2W（ステレオ）

■Wi-Fi：IEEE802.11 a/b/g/n/ac

■Bluetooth：5.0

■サイズ（スタンドあり）：約614×227×443～555mm

■重量（スタンドあり）：約5.9kg