「240Hzのリフレッシュレート」「1ms（GTG）の応答速度」「Fast IPSパネル」「2万円台中盤の価格」──こうして並べると、どこにでもありそうなスペック構成に見えるかもしれません。ですが、それを全部まとめて高品質に仕上げたのがREGZAブランドの「RM-G245R」です。

24インチのフルHDモニターということで、最近の大型・高解像度モデルに比べれば派手さはありません。しかし、実際に使ってみると「これぞちょうどいい」と感じる人は多いはず。

とくにFPSやアクション中心のPCゲーマーにとっては、まじでおすすめ。応答の速さ・視認性・価格のバランスが非常にいいですよ！

