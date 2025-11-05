あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第171回
REGZA「RM-G245R」
さずがREGZA！欲しいスペックが全部そろったゲーミングモニターがお得すぎる！
2025年11月05日 17時00分更新
「240Hzのリフレッシュレート」「1ms（GTG）の応答速度」「Fast IPSパネル」「2万円台中盤の価格」──こうして並べると、どこにでもありそうなスペック構成に見えるかもしれません。ですが、それを全部まとめて高品質に仕上げたのがREGZAブランドの「RM-G245R」です。
24インチのフルHDモニターということで、最近の大型・高解像度モデルに比べれば派手さはありません。しかし、実際に使ってみると「これぞちょうどいい」と感じる人は多いはず。
とくにFPSやアクション中心のPCゲーマーにとっては、まじでおすすめ。応答の速さ・視認性・価格のバランスが非常にいいですよ！
【目次】この記事で書かれていること：
RM-G245Rを購入する3つのメリット
1）Fast IPSパネルの発色と応答速度が秀逸
2）ジャンル別モードで最適な画質に切り替え
3）安心のREGZAブランドとサポート体制
購入時に注意したい2つのポイント
1）FHD・24インチはゲーマー向けの選択肢
2）スピーカー音質は控えめ
