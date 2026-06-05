有機ELゲーミングモニター「GigaCrysta」新CMにゴールデンボンバー歌広場淳さんを起用

アイ・オー・データ機器は6月5日、有機EL（QD-OLED）を採用した27型ゲーミングモニター「GigaCrysta LCD-GDQ271UEL」のTVCMキャラクターに、ゴールデンボンバーの歌広場淳さんを起用したことを発表。同日より、関西および石川県地区にて放映を開始する（石川県は6月10日～）。

「女々しくて」のオリジナル替え歌で

圧倒的映像美をアピール

TVCMでは幼少期から格闘ゲームに親しみ、現在ゲーム配信にも注力している歌広場淳さんが、有機ELならではの鮮やかな映像体験をコミカルかつ躍動感たっぷりに表現。

CM楽曲には、鬼龍院翔さんが本CMのために特別に歌い下ろした大ヒット曲「女々しくて」の替え歌を使用。ここでしか聴けない特別バージョンだ。

「LCD-GDQ271UEL」は、WQHD（2560×1440）解像度、最大輝度1000cd/m²を誇るハイスペックゲーミングモニター。リフレッシュレート280Hz、応答速度0.03ms[GTG]という圧倒的なスピードを実現し、FPSやアクションなどの激しい動きでも残像感を抑えたプレイが可能。

有機ELならではの深みのある黒と鮮やかな色彩で、RPG等での没入感も高めてくれる。 CigaCrystaシリーズ伝統の便利なリモコンが付属するほか、「ドット抜け保証」「焼き付き保証」など国内メーカーならではの安心サポートも充実。

15秒篇のCM動画はYouTube（https://youtu.be/IvKE-GMOa2c）で公開中のほか、詳細については特設サイトで確認できる。

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