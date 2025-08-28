激しいスペック競争が続いている最近のゲーミングモニター

eSportsシーンやPCゲームの盛り上がりにともなって、昨今のゲーミングモニターは、高リフレッシュレートや高解像度だけでなく、映像表現力や応答性能の高さと、さらに高いスペックが求められるようになっています。しかし、著名ブランドでこうした性能を備えたモデルは高額な一方、ECサイトで多数見られる、そこまでメジャーではないブランドの製品だと製品品質やサポートが不安と、どれを選べばいいのか悩ましいのも確かです。

そんな中、おなじみアイ・オー・データ機器の「GigaCrysta」ブランドから、最新スペックをしっかり盛り込んだ「KH-GDQ271JLAQ」が登場。性能と価格のバランスに優れ、ゲーミング環境のアップグレードを手軽に実現できる製品として注目を集めています。

KH-GDQ271JLAQは27型WQHD（2560×1440）解像度で、最大200Hzの高リフレッシュレートと0.2ms（GTG）の高速応答を実現。Mini LEDバックライトや576ゾーンのローカルディミング、量子ドット技術、DisplayHDR 1000認証による白飛びや黒つぶれの抑えなど、注目の要素が多数。“イマドキなスペックが盛り盛り”の1台と言えるでしょう。

■Amazon.co.jpで購入