あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第105回

アイ・オー・データ機器「KH-GDQ271JLAQ」

【売れ筋】ゲーミングモニター　最新スペック多数なのに安心の日本メーカー製「KH-GDQ271JLAQ」

2025年08月28日 17時00分更新

文● 松永／岡本／ASCII　編集⚫︎ASCII

人気のアイ・オー・データ機器「GigaCrysta」ブランドのゲーミングモニターに最新スペックてんこ盛りのアイ・オー・データ機器「KH-GDQ271JLAQ」が登場

激しいスペック競争が続いている最近のゲーミングモニター

　eSportsシーンやPCゲームの盛り上がりにともなって、昨今のゲーミングモニターは、高リフレッシュレートや高解像度だけでなく、映像表現力や応答性能の高さと、さらに高いスペックが求められるようになっています。しかし、著名ブランドでこうした性能を備えたモデルは高額な一方、ECサイトで多数見られる、そこまでメジャーではないブランドの製品だと製品品質やサポートが不安と、どれを選べばいいのか悩ましいのも確かです。

　そんな中、おなじみアイ・オー・データ機器の「GigaCrysta」ブランドから、最新スペックをしっかり盛り込んだ「KH-GDQ271JLAQ」が登場。性能と価格のバランスに優れ、ゲーミング環境のアップグレードを手軽に実現できる製品として注目を集めています。

　KH-GDQ271JLAQは27型WQHD（2560×1440）解像度で、最大200Hzの高リフレッシュレートと0.2ms（GTG）の高速応答を実現。Mini LEDバックライトや576ゾーンのローカルディミング、量子ドット技術、DisplayHDR 1000認証による白飛びや黒つぶれの抑えなど、注目の要素が多数。“イマドキなスペックが盛り盛り”の1台と言えるでしょう。

【目次】この記事で書かれていること：

KH-GDQ271JLAQのメリットと注意点

KH-GDQ271JLAQを購入する3つのメリット
1）最新ゲームにちょうどいい27型WQHDで最新スペック
2）ゲームにも映像にもどちらでもハイレベルな表現力
3）リモコンが普通に便利で実は結構うれしい

購入時に注意したい2つのポイント
1）ゲーミングモニターとしてのデザインや演出面は弱め
2）内蔵スピーカーは大きな期待はできない

まとめ
詳細スペック情報

