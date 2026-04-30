『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

皆さんのデスク、モニターが2枚、3枚と並んでケーブルでごっちゃごちゃになっていませんか？ 画面上の作業領域をできるだけ広く取りたいデスクワーカーにとって、もっともポピュラーな選択肢はマルチモニター環境でしょう。しかし、このごちゃついたケーブルだけはどうにかしたい。デスク周りをスッキリさせたいけれど、作業領域は確保したい──。

そんな我がままな悩みを抱える全デスクワーカーに激震が走るプロダクトが登場しました。それが、リンクスインターナショナルから発売された「INNOCN 40C1U」です。

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