『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

休日の午後、完全に体を投げ出して映画でも見たい。ただそれだけのことが、意外とうまくいきません。

最近、休みの日はPCデスクの前で動画を見て過ごすことが多いのですが、ふと気づきました。「……モニターが遠い」。リラックスして観るためにチェアの背もたれを倒してリクライニングしていると、モニターが遠くて見づらいんですよ。首や目が疲れる。

ええ、分かってるんです。自分がダメ人間だってことは。でもいいじゃないですか。だらだらした格好で動画を見たって。休日だもの！

そこで今回は、そんなダメ人間の僕のダメっぷりを全肯定してくれる素敵なアイテムを見つけたのでご紹介します。

それが、Bauhutteの「ロングモニターアームMS BMA-1MS」です。

こいつはただのモニターアームではないんです。僕がリクライニングして寝そべった状態でも、モニターを目の前にグイッと引っ張ってこれる最強の「ダメ人間容認モニターアーム」なんです！

僕のダメな休日を最高のダメな休日にしてくれる「人を堕落させるモニターアーム」、早速レビューしていきます！

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