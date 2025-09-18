ラピッドトリガー搭載のゲーミングキーボードといえば1万円〜が当たり前。そんな常識を覆すのが、MonsGeekの「FUN60 Pro SP」です。

価格はなんと5980円と、6000円を切る破格。しかもラピッドトリガーを採用しており、価格と性能のバランスは驚異的といえるでしょう。コストがネックで試せなかったユーザーにとっては、まさに入門にもってこい。安いだけでなく、改造ベースとしての人気も高く、ガジェット好きには刺さるキーボードです。

■Amazon.co.jpで購入