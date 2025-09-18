あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第126回
MonsGeek「FUN60 Pro SP」
【激安】6000円切りのラピッドトリガー採用のゲーミングキーボードが安すぎる【FUN60 Pro SP】
2025年09月18日 17時00分更新
ラピッドトリガー搭載のゲーミングキーボードといえば1万円〜が当たり前。そんな常識を覆すのが、MonsGeekの「FUN60 Pro SP」です。
価格はなんと5980円と、6000円を切る破格。しかもラピッドトリガーを採用しており、価格と性能のバランスは驚異的といえるでしょう。コストがネックで試せなかったユーザーにとっては、まさに入門にもってこい。安いだけでなく、改造ベースとしての人気も高く、ガジェット好きには刺さるキーボードです。
■Amazon.co.jpで購入
【目次】この記事で書かれていること：
FUN60 Pro SPを購入する3つのメリット
1）格安で導入できる入門機
2）操作性を高めるラピッドトリガー
3）改造素材として人気
購入時に注意したい2つのポイント
1）響きやすい筐体
2）上位モデルの存在
