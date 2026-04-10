万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第9回
Nics「Nics Hesper64(100)」
【変態的】1つのキーが2つに割れる令和キーボード、使えるのか検証してみた！
2026年04月10日 18時00分更新
皆さんは、「変態」と聞いて何を思い浮かべるでしょう。「偏った性癖の人のこと？」と思った人は、ちょっと疲れていると思うのでこの記事は閉じて今日はゆっくり寝てください。アスキーが「変態」と言い出したら、たいていの場合、いい意味で「尖ってしまった」モノやコトを指すのです。
今回お勧めするのは、ここ最近僕が見た中では飛び抜けて「変態」なキーボードです。
「Nics Hesper64(100)」は、1つのキーが2つに割れるキーボード。物理的な限界を、力技かつスマートに吹き飛ばすべく登場した超個性派キーボードなのです。
ちょっと何言っているか分からない、という方も、この記事を読み終わるころには、きっとこのキーボードでの入力体験を絶対試してみたくなるはず！
【目次】これが私的My推しガジェット
●私がNics Hesper64(100)を推す3つの理由
1）深く。浅く。キーに”奥行き”を持たせた変態設計
2）ポーチに収まる「100キー相当」というバグ仕様
3）「毎日触る」を基準に選んでも、正解側のキーボード
●まとめ：キーボード界の「異端児」が、いつかPCのフリック入力になる日がくるかもしれない
●詳細スペック情報
●製品ギャラリー
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