このページの本文へ

前へ 1 2 3 4 5 次へ

万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第9回

Nics「Nics Hesper64(100)」

【変態的】1つのキーが2つに割れる令和キーボード、使えるのか検証してみた！

2026年04月10日 18時00分更新

文● イチ／ASCII　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

Nics「Nics Hesper64(100)」

　皆さんは、「変態」と聞いて何を思い浮かべるでしょう。「偏った性癖の人のこと？」と思った人は、ちょっと疲れていると思うのでこの記事は閉じて今日はゆっくり寝てください。アスキーが「変態」と言い出したら、たいていの場合、いい意味で「尖ってしまった」モノやコトを指すのです。

　今回お勧めするのは、ここ最近僕が見た中では飛び抜けて「変態」なキーボードです。

　「Nics Hesper64(100)」は、1つのキーが2つに割れるキーボード。物理的な限界を、力技かつスマートに吹き飛ばすべく登場した超個性派キーボードなのです。

　ちょっと何言っているか分からない、という方も、この記事を読み終わるころには、きっとこのキーボードでの入力体験を絶対試してみたくなるはず！

【目次】これが私的My推しガジェット

私がNics Hesper64(100)を推す3つの理由
1）深く。浅く。キーに”奥行き”を持たせた変態設計
2）ポーチに収まる「100キー相当」というバグ仕様
3）「毎日触る」を基準に選んでも、正解側のキーボード

まとめ：キーボード界の「異端児」が、いつかPCのフリック入力になる日がくるかもしれない
詳細スペック情報
製品ギャラリー

前へ 1 2 3 4 5 次へ

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）
1
【Amazon.co.jp限定】HP ノートパソコン 15-fd 15.6インチ インテル Core 5 120U メモリ16GB SSD512GB Windows 11 Microsoft Office 2024搭載 WPS Office搭載 カメラシャッター 指紋認証 薄型 Copilotキー搭載 ナチュラルシルバー (BJ0M5PA-AAAI)
【Amazon.co.jp限定】HP ノートパソコン 15-fd 15.6インチ インテル Core 5 120U メモリ16GB SSD512GB Windows 11 Microsoft Office 2024搭載 WPS Office搭載 カメラシャッター 指紋認証 薄型 Copilotキー搭載 ナチュラルシルバー (BJ0M5PA-AAAI)
￥181,469
2
Apple 2026 MacBook Air M5チップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligence、13.6インチLiquid Retinaディスプレイ、16GBユニファイドメモリ、512GB SSDストレージ、12MPセンターフレームカメラ、日本語キーボード、Touch ID - ミッドナイト
Apple 2026 MacBook Air M5チップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligence、13.6インチLiquid Retinaディスプレイ、16GBユニファイドメモリ、512GB SSDストレージ、12MPセンターフレームカメラ、日本語キーボード、Touch ID - ミッドナイト
￥177,333
3
【整備済み品】富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U9310 13.3型FHD(1920x1080) 超軽薄 ノートPC/第10世代 Core i5-10310U＠1.7GHz/ 8GB メモリ/高速ストレージ SSD/Webカメラ/WIFI/Type-C/HDMI/win11&MS Office 2019 搭載 ビジネス 在宅勤務向け パソコン (メモリ：8GB／SSD：256GB)
【整備済み品】富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U9310 13.3型FHD(1920x1080) 超軽薄 ノートPC/第10世代 Core i5-10310U＠1.7GHz/ 8GB メモリ/高速ストレージ SSD/Webカメラ/WIFI/Type-C/HDMI/win11&MS Office 2019 搭載 ビジネス 在宅勤務向け パソコン (メモリ：8GB／SSD：256GB)
￥35,130
4
ESBOOKノートパソコン 【MS Office 2024搭載&Windows 11 Pro】14インチIPS液晶/1920×1080FHDディスプレイ カメラ付き/薄型PCノート高性能CPU/初期設定不要/8Gメモリ/無線LAN/大容量SSD/初心者向け・パソコンノート/日本語キーボードフィルム付き/ワイヤレスマウス付き(256G SSD, ローズゴールド)
ESBOOKノートパソコン 【MS Office 2024搭載&Windows 11 Pro】14インチIPS液晶/1920×1080FHDディスプレイ カメラ付き/薄型PCノート高性能CPU/初期設定不要/8Gメモリ/無線LAN/大容量SSD/初心者向け・パソコンノート/日本語キーボードフィルム付き/ワイヤレスマウス付き(256G SSD, ローズゴールド)
￥38,999
5
【整備済み品】中古 ノートパソコン富士通 A579/ 15.6型/ 第8世代Core i5-8365U/ 快適メモリ 8GB/ 高速SSD 256GB/ Win11 Pro/MS Office 2019付属/ テンキー・Webカメラ/豊富な接続端子(HDMI, VGA, USB 3.0)/ ACアダプター付属/初期設定済み・届いてすぐ使用可能/ 180日保証
【整備済み品】中古 ノートパソコン富士通 A579/ 15.6型/ 第8世代Core i5-8365U/ 快適メモリ 8GB/ 高速SSD 256GB/ Win11 Pro/MS Office 2019付属/ テンキー・Webカメラ/豊富な接続端子(HDMI, VGA, USB 3.0)/ ACアダプター付属/初期設定済み・届いてすぐ使用可能/ 180日保証
￥22,480

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）
1
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
￥2,386
2
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
￥1,890
3
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GL
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GL
￥1,080
4
NIMASO ガラスフィルム iPad 第11世代（A16） 2025用/iPad 10.9インチ 第10世代 2022用 衝撃吸収 強化 ガラス 保護フィルム 指紋防止 ガイド枠付き NTB22I574
NIMASO ガラスフィルム iPad 第11世代（A16） 2025用/iPad 10.9インチ 第10世代 2022用 衝撃吸収 強化 ガラス 保護フィルム 指紋防止 ガイド枠付き NTB22I574
￥1,599
5
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
￥740
6
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
￥990
7
KIOXIA(キオクシア)【日本製】SDカード 32GB SDHC UHS-I Class10 読出速度100MB/s 国内正規品 メーカー保証5年 KLNEA032G
KIOXIA(キオクシア)【日本製】SDカード 32GB SDHC UHS-I Class10 読出速度100MB/s 国内正規品 メーカー保証5年 KLNEA032G
￥1,379
8
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
￥1,899
9
JAMJAKE iPad用ペンシル アップルペンシル代用ペン 2018年～2026年 iPad対応 タッチペン 超高感度 極細 スタイラスペン Type-C急速充電 傾き感知/磁気吸着/誤作動防止機能対応 軽量 耐摩 学生 子供 筆記 絵を描く デザイン用 ドローイング用
JAMJAKE iPad用ペンシル アップルペンシル代用ペン 2018年～2026年 iPad対応 タッチペン 超高感度 極細 スタイラスペン Type-C急速充電 傾き感知/磁気吸着/誤作動防止機能対応 軽量 耐摩 学生 子供 筆記 絵を描く デザイン用 ドローイング用
￥1,880
10
対応 iPad 11世代 / 10世代 ガラスフィルム (2025/2022モデル) ガイド枠付き 【2枚セット-日本旭硝子素材】対応 iPad第10世代 2022 第11世代A16 10.9インチ 保護フィルム フィルム 強化ガラス スマートタブレット 第11世代2025 第10世代2022 液晶保護フィルム ガイド枠 全面保護 2.5D 硬度9 H 耐衝撃 飛散防止 貼り付け簡単 自動吸着 気泡ゼロ 指紋防止 ラウンドエッジ加工 超薄0.26mm 超高質感 スマートタブレット SENTM-2IP10D-1
対応 iPad 11世代 / 10世代 ガラスフィルム (2025/2022モデル) ガイド枠付き 【2枚セット-日本旭硝子素材】対応 iPad第10世代 2022 第11世代A16 10.9インチ 保護フィルム フィルム 強化ガラス スマートタブレット 第11世代2025 第10世代2022 液晶保護フィルム ガイド枠 全面保護 2.5D 硬度9 H 耐衝撃 飛散防止 貼り付け簡単 自動吸着 気泡ゼロ 指紋防止 ラウンドエッジ加工 超薄0.26mm 超高質感 スマートタブレット SENTM-2IP10D-1
￥998

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン