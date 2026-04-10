皆さんは、「変態」と聞いて何を思い浮かべるでしょう。「偏った性癖の人のこと？」と思った人は、ちょっと疲れていると思うのでこの記事は閉じて今日はゆっくり寝てください。アスキーが「変態」と言い出したら、たいていの場合、いい意味で「尖ってしまった」モノやコトを指すのです。

今回お勧めするのは、ここ最近僕が見た中では飛び抜けて「変態」なキーボードです。

「Nics Hesper64(100)」は、1つのキーが2つに割れるキーボード。物理的な限界を、力技かつスマートに吹き飛ばすべく登場した超個性派キーボードなのです。



ちょっと何言っているか分からない、という方も、この記事を読み終わるころには、きっとこのキーボードでの入力体験を絶対試してみたくなるはず！