2025年12月1日まで開催中の「Amazonブラックフライデーセール」。ここでは、ゲーム配信者向けのデバイス「Stream Deck」がお買い得だったので紹介していこう。

もっと早く知りたかった、劇的に配信がラクになったなどの声

Elgatoより販売中の「Stream Deck」は、ゲーム配信や動画制作で定番のショートカットキーコントローラー。ボタンとダイヤルに機能を割り当て、シーン切り替えやミュートのオンオフなどをワンタッチ操作できるデバイスだ。

その操作性は快適で、ユーザーから「便利過ぎるチートデバイス」「これのある無しで、こんなに違うのか」「使ってみるとわかる利便性」「もっと早く知りたかった」など、好評の声が寄せられている製品となる。