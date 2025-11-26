配信者向けのチートデバイス「Stream Deck」がお買い得！ Amazonブラックフライデー
2025年12月1日まで開催中の「Amazonブラックフライデーセール」。ここでは、ゲーム配信者向けのデバイス「Stream Deck」がお買い得だったので紹介していこう。
もっと早く知りたかった、劇的に配信がラクになったなどの声
Elgatoより販売中の「Stream Deck」は、ゲーム配信や動画制作で定番のショートカットキーコントローラー。ボタンとダイヤルに機能を割り当て、シーン切り替えやミュートのオンオフなどをワンタッチ操作できるデバイスだ。
その操作性は快適で、ユーザーから「便利過ぎるチートデバイス」「これのある無しで、こんなに違うのか」「使ってみるとわかる利便性」「もっと早く知りたかった」など、好評の声が寄せられている製品となる。
今回のセールでは通常2万891円の製品が1万6960円（19％オフ）になるなど、かなりお買い得となっている。ゲーム実況などでは必須級と言われているデバイスなので、この機会に購入を検討してみてはいかがだろうか。
