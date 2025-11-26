Amazonブラックフライデー2025　買い物情報全まとめ

配信者向けのチートデバイス「Stream Deck」がお買い得！　Amazonブラックフライデー

文●Zenon／ASCII

　2025年12月1日まで開催中の「Amazonブラックフライデーセール」。ここでは、ゲーム配信者向けのデバイス「Stream Deck」がお買い得だったので紹介していこう。

もっと早く知りたかった、劇的に配信がラクになったなどの声

　Elgatoより販売中の「Stream Deck」は、ゲーム配信や動画制作で定番のショートカットキーコントローラー。ボタンとダイヤルに機能を割り当て、シーン切り替えやミュートのオンオフなどをワンタッチ操作できるデバイスだ。

　その操作性は快適で、ユーザーから「便利過ぎるチートデバイス」「これのある無しで、こんなに違うのか」「使ってみるとわかる利便性」「もっと早く知りたかった」など、好評の声が寄せられている製品となる。

　今回のセールでは通常2万891円の製品が1万6960円（19％オフ）になるなど、かなりお買い得となっている。ゲーム実況などでは必須級と言われているデバイスなので、この機会に購入を検討してみてはいかがだろうか。

【Amazon.co.jp限定】Elgato Stream Deck MK.2 エルガトストリームデック MK.2【15キー配列】ライブコンテンツ作成用のコントローラー 配信者向けデバイス OBS/Twitch​/YouTube連携 Mac/PC対応
【Amazon.co.jp限定】Elgato Stream Deck +, オーディオミキサー, コンテンツクリエイターのためのライブ制作とスタジオコントローラー, ストリーミング, 配信, ゲーミング, カスタム可能なタッチストリップとダイヤルおよびLCDキー搭載, Mac/PC対応
【Amazon.co.jp限定】Elgato Stream Deck XL エルガトストリームデックXL【32キー配列】ライブコンテンツ作成用のコントローラー 配信者向けデバイス OBS/Twitch​/YouTube連携 Mac/PC対応 ブラック
     

