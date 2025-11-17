狩野英孝さん「サイレントヒルf」クリア報告も「4周してくださいって言われました」
タレントの狩野英孝さんは自身のYouTubeチャンネル「EIKO!GO!!」にて11月15日、コナミデジタルエンタテインメントより発売中のサイコロジカルホラーゲーム「SILENT HILL f」の実況を生配信した。第6回目の配信にして、ついに1周目をクリアしたことを報告している。
無事にクリア！！鬼嫁がまさの？！— 狩野英孝 (@kano9x) November 16, 2025
‥2周目も行こうね！！
【#6】サイレントヒル f を生配信！【SILENT HILL f】 https://t.co/0b5g7HiANf@YouTubeより pic.twitter.com/xrzgs4l9au
敵を華麗に倒し、冴えわたる推理を披露し「お前、本当にエイコーか？？」と自分を疑う場面があるなど、キレッキレの迷言も飛び出した本配信。そのなかで本作のプロデューサーを務める岡本基氏から「狩野さん、4周してください」と言われたとして、2周目を配信でやろうかとても迷う場面があった。
ほかにも途中で気になっているゲームが多いというのが迷っていた理由だが、視聴者からの熱い要望を受け、「お時間はいただくと思いますが」としつつ「今年中に2周目もやります！」と宣言した。
視聴者からは「クリアおめでとうございますー！」「考察したくなるなぁ」「難易度“簡単”やムービースキップ機能も追加されたのでぜひ……！」「いつまでもエイコーちゃんのサイレントヒルf 2周目待ってます!!」と、暖かな声援が寄せられている。
本作は周回プレイで展開が大きく変わり、エンディングが複数に分岐するのが特徴。すでに周回したユーザーからは「キャラの印象が180度変わるぞ」「1周クリアしたなら4周やるべき、もったいない」「別キャラ視点のDLCほしい」など、作り込まれた世界観とストーリーを高く評価しつつ周回プレイを勧めている声が多い。
配信で興味を持ったなら、自身でもプレイしてみてはいかがだろうか。
【ゲーム情報】
タイトル：SILENT HILL f
ジャンル：サイコロジカルホラー
販売：KONAMI
プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store／Microsoft Store）
発売日：発売中（2025年9月25日）
価格：
スタンダードエディション：8580円（パッケージ版／ダウンロード版）
デラックスエディション：9790円（ダウンロード版）
※パッケージ版はPS5のみ。
CERO：Z（18歳以上対象）
※このゲームには、性差別や児童虐待、いじめ、薬物による幻覚、拷問、強い暴力表現が含まれています。
©Konami Digital Entertainment