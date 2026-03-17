AI脱初心者宣言！今さら聞けないAIの基礎知識から使い方、活用例まで丸ごと解説！
アスキームック 週刊アスキー特別編集
『週アス2026April』は3月23日(月)発売です。
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■ 判型：A4変型判
■ ISBN：978-4-04-911295-5
■ 発売：2026年03月23日
■ 定価：本体780円＋税
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