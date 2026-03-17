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3月23日（月）発売！紙の週刊アスキーです

週刊アスキー特別編集　週アス2026April

2026年03月23日 00時00分更新

文● ASCII

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AI脱初心者宣言！今さら聞けないAIの基礎知識から使い方、活用例まで丸ごと解説！

週刊アスキー特別編集　週アス2026April(アスキームック)[Amazon]

アスキームック 週刊アスキー特別編集
『週アス2026April』は3月23日(月)発売です。

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特集など内容の詳細は以下。
★3月23日0時以降、アスキーの有料会員サービス「ASCII倶楽部」会員の方は、内容をクリックすると直接ページが開きます。

【表紙の人】
小栗有以

【巻頭企画】
春のアップル新製品

【特集】
AIサービス基本のキホン

【特集】
AIは用途で使い分ける

【特集】
Nano Bananaを仕事で使う

【特集】
NotebookLM活用法

【特集】
ノートパソコン最新CPU性能検証

【特集】
USB DACでスマホの音を良くする

【特集】
今買いの便利ガジェット

【連載ほか】
ASCII Power Review
アスキースマホ総研
ソニー愛が止まらない
ジサトラ（自作虎の巻）
TOKYO Gaming-PC STREET 7イベントレポート
アップアップガールズ（アスキー）
アスキーグルメのわんぱくごはんトーク

週刊アスキー特別編集　週アス2026April(アスキームック)[Amazon]

■ 判型：A4変型判
■ ISBN：978-4-04-911295-5
■ 発売：2026年03月23日
■ 定価：本体780円＋税

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