パソコンを組む際、パーツの構成を選ぶのも楽しいのだが、心ときめくことの1つがPCケース選びではないでしょうか。かくいう私も最近1台デスクトップパソコンが壊れまして、そろそろ組みなおそうと考えていました。

そこで、どんなケースにしようかなと悩んでいたとき、ふと思い出したのがCOMPUTEX TAIPEI 2025に取材に行った際に、CORSAIRのブースで展示されていた「FRAME 5000D」です。

・デュアルではなく“トリプル”チャンバーのピラーレスケース、CORSAIR新ケースが興味深すぎた

人気を博した「FRAME 4000D」のフルモジュラー形式を受け継ぎ、少し大型化したモデルとなっており、さまざまな箇所を取り外すことが可能です。カラーはブラックとホワイトの2色で、前面の140mmファンにRGBライトを搭載するモデルと、光らない140mmファンを搭載するモデルをラインアップしています。

スチール採用で強度は強そう！

RS140 140mm PWM ファンを標準で付属

サイズはおよそ幅542×奥行250×高さ556mm。ATXはもちろん、305×277mmのE-ATXにまで対応しています。そのぶんサイズは大きいので、設置場所は事前に想定しておくといいでしょう。

ケースにはスチールが採用されていて、強度も高そうでかつ安っぽさもありません。前面には、3DYパターンと呼ばれる構造を採用しています。これにより、スムーズな空気の流れを確保しています。そのパネルの奥には、同社の140mmのファン「RS140 140mm PWM ファン」が採用されています。

RS140 140mm PWM ファンは、CORSAIR AirGuide テクノロジーを採用しており、放熱を向上させるための角度がつけられています。加えて、ブレードは翼形状で、最適化された迎え角になっており、最大限のエアフロー効率を確保するとのことです。ケースに付属するファンも、同社のしっかりとしたファンが搭載されているのは、安心感につながります。

前面下部には、USB 3.2 Gen1 Type-A×4と、USB 3.2 Gen2 Type-C、ヘッドフォン／マイクコンボを搭載しています。ゲーミングデバイスや外部ストレージなど、よく着脱するデバイスがある場合に、USBが前面に5基あるのは便利です。

フルモジュールでカスタマイズもさまざま

あと、私が期待しているのが、フルモジュールを利用して同社が今後発売予定の「XENEON EDGE 14.5 LCD Touchscreen」をサイドに搭載させることです。海外では発表されているそうなので、楽しみで仕方ありません。