あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第188回
Shiftall「MeganeX 8K Mark II」
顔圧ほぼゼロ、重量はAppleの1/4、寝転がってのVRすら快適な「MeganeX 8K Mark II」
2025年11月21日 17時00分更新
VRといえば、ゲームや映画の世界に没入するような体験ができるのが魅力です。視界いっぱいに広がる3D空間でゲームをプレイしたり、映画を見たりと、臨場感があってた多彩なエンタメ体験を楽しめます。今では仮想空間でのアーティストライブや展示会などのサービスもけっこう広がっていますよね。
しかし、長時間の装着や大きくて重いヘッドセットがネックになり、導入をためらう人も多い印象です。そんな重くて大げさなVRのイメージを覆すのが、Shiftallの「MeganeX 8K Mark II」です。
名前のとおり、両目で8K解像度という超高精細映像を提供するVRデバイス。それでいて重量はわずか179gという軽量設計となっています。顔への圧迫感をほとんど感じない、ストレスフリーで快適に使えるVRヘッドセットです。
【目次】この記事で書かれていること：
MeganeX 8K Mark IIを購入する3つのメリット
1）長時間でも快適な設計
2）高い画質と視認性
3）使い勝手に優れるフリップアップ機構
購入時に注意したい2つのポイント
1）高性能PCとの組み合わせが前提
2）ベースステーションは別売
