VRといえば、ゲームや映画の世界に没入するような体験ができるのが魅力です。視界いっぱいに広がる3D空間でゲームをプレイしたり、映画を見たりと、臨場感があってた多彩なエンタメ体験を楽しめます。今では仮想空間でのアーティストライブや展示会などのサービスもけっこう広がっていますよね。

しかし、長時間の装着や大きくて重いヘッドセットがネックになり、導入をためらう人も多い印象です。そんな重くて大げさなVRのイメージを覆すのが、Shiftallの「MeganeX 8K Mark II」です。

名前のとおり、両目で8K解像度という超高精細映像を提供するVRデバイス。それでいて重量はわずか179gという軽量設計となっています。顔への圧迫感をほとんど感じない、ストレスフリーで快適に使えるVRヘッドセットです。