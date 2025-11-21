このページの本文へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第188回

Shiftall「MeganeX 8K Mark II」

顔圧ほぼゼロ、重量はAppleの1/4、寝転がってのVRすら快適な「MeganeX 8K Mark II」

2025年11月21日 17時00分更新

文● ドリまつ／ヤマ／ASCII　編集⚫︎ASCII

Shiftall MeganeX 8K Mark II

Shiftall「MeganeX 8K Mark II」

　VRといえば、ゲームや映画の世界に没入するような体験ができるのが魅力です。視界いっぱいに広がる3D空間でゲームをプレイしたり、映画を見たりと、臨場感があってた多彩なエンタメ体験を楽しめます。今では仮想空間でのアーティストライブや展示会などのサービスもけっこう広がっていますよね。

　しかし、長時間の装着や大きくて重いヘッドセットがネックになり、導入をためらう人も多い印象です。そんな重くて大げさなVRのイメージを覆すのが、Shiftallの「MeganeX 8K Mark II」です。

Shiftall MeganeX 8K Mark II

めっちゃ軽く、それでいて高精細のVRヘッドセット

　名前のとおり、両目で8K解像度という超高精細映像を提供するVRデバイス。それでいて重量はわずか179gという軽量設計となっています。顔への圧迫感をほとんど感じない、ストレスフリーで快適に使えるVRヘッドセットです。

【目次】この記事で書かれていること：

MeganeX 8K Mark IIのメリットと注意点

MeganeX 8K Mark IIを購入する3つのメリット
1）長時間でも快適な設計
2）高い画質と視認性
3）使い勝手に優れるフリップアップ機構

購入時に注意したい2つのポイント
1）高性能PCとの組み合わせが前提
2）ベースステーションは別売

まとめ
詳細スペック情報

