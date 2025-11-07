「ポケモンユナイト」アジアNo.1を決める大会がアツくなりそう さらに“拡大・刷新・激化”された戦い「PUACL2026」が開幕する！

「Pokémon UNITE Asia Champions League」（PUACL）は、戦略バトルゲーム『ポケモンユナイト』の公式国際大会。2023年に初めて開催されてから、各地域の強豪チームが出場し、アジア王者を決める戦いを繰り広げてきた。

2025年10月14日、Pokémon UNITE Asia Champions League 2026 実行委員会は今年で4年目となる「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026」（以下、PUACL2026）の開催を発表した。

ポケモンユナイトを舞台にした「友情・努力・勝利」の熱き戦いが、今年も開催される。そんなPUACL2026に興味を抱いている人や、注目している人に向けて、本大会の概要と出場するチームの魅力を紹介したい。

PUACL2026を楽しむキーワードを挙げるなら、“拡大”“刷新”“激化”といえるだろう。前回よりもスケールアップした大会の見どころを、eスポーツファン、そしてポケモンユナイトトレーナーの視点から掘り下げていこう。

“拡大”：12チーム体制、まさに群雄割拠の日本リーグ

先述したが、PUACL2026はポケモンユナイトの2026年度アジアNo.1を決める国際大会。

アジア各地域のリーグ戦（日本、アジア、インド）を勝ち抜いたチームが、2026年3月下旬に開催されるオフライン決勝大会「PUACL2026 FINALS」に出場しアジア王者をかけた戦いに挑むというものだ。

今年開催される「PUACL2026 日本リーグ」の招待枠は、前回大会の8チームから12チームへと拡大。日本のトッププロチーム・選手が参加し、PUACL2026 FINALSの出場を目指して戦うことになる。

AXIZ WAVE、DetonatioN FocusMe、FENNEL、ZETA DIVISION、INSOMNIA、REJECTなど、国内の主要eスポーツ組織が名を連ねる。さらに、ENTER FORCE.36やVARRELなど、近年頭角を現したチームも参戦。まさに群雄割拠の様相だ。

チーム数の拡大によって、実力伯仲のカードが増えることは間違いなし。波乱の展開も待っているかもしれない。

ここで注目すべきは、12チームが参加する「グループステージ」の日程。2025年11月から2026年2月までの約半年にわたり、長い戦いが繰り広げられるのだ。

各日程で全4ラウンドのスイスドロー形式を採用し、全7日程・計28ラウンドで順位を決めていく。長期にわたる試合日程も相まって、前回大会よりも過酷な戦いになるだろう。

全日程を戦い抜く忍耐力はもちろん、選手個人の力およびチームワークも試される。PUACL2026 FINALの出場を左右する重要な戦いなので、選手たちの間には敗北が許されない緊張感も漂う……。

チーム数、日程ともに“拡大”され、スケール感の増したリーグ戦で、選手たちがどのようなプレイを魅せてくれるのか……。PUACL2026 FINALSだけでなく、グループステージ（11/23〜2/8）から追いかけることで、波乱・伏兵・ドラマを余さず楽しめること間違いなしだ。

なお、プレイオフは2026年2月15日（日）に開催、PUACL2026 FINALSは、2026年3月28日（土）・29日（日）の2日間で開催となる。PUACL2026 FINALSの会場は神奈川県横浜市中区の大型イベントホール「横浜BUNTAI」に決定。

およそ5000席をほこる規模の会場となり、前回に引き続き日本での開催となる。入場方法については、12月中に発表予定とされている。

“刷新”：強豪チームが活躍するのか

新たなスターが生まれるのか

PUACL2026 日本リーグに出場するのは、前述したように12チーム。グループステージ、プレイオフを勝ち抜いた上位4チームに、PUACL2026 FINALSの出場権が授与される形だ。

この大会に向けて、多くのチームはオフシーズンにロスターを更新。中でも注目はREJECTの再構築だ。世界大会優勝経験を持つ2名の選手が新たに加入。メンバー間で最大10歳以上の年齢差がある、日本リージョン初となる海外選手を起用するなど、世代と文化が融合したチームに一新された。

新興勢力のENTER FORCE.36やVARRELなども勢いがあり、ベテランと新世代のぶつかり合いも大会の大きなテーマになる。この世代交代の波は、単なる選手交代にとどまらない。チーム文化、練習環境、分析体制など、eスポーツ組織の成熟を映し出す一面でもある。

選手移籍やチーム再編成も活発化しているため、「昨年までの定番メンバー」だけでなく、「新加入選手／若手台頭選手」の活躍にも期待がかかる。

数あるチームの中で、やはり注目が集まるのは安定感と構成の柔軟性を両立させる日本トップクラスの戦術チーム「FENNEL」と、昨年の世界大会で準優勝の実績をほこる「ZETA DIVISION」の2チームということになるだろう。

まずFENNELのポケモンユナイト部門は、2024年8月に開催されたポケモンユナイト世界大会の「ポケモンワールドチャンピオンシップス2024」（WCS2024）にて、日本チーム初となる世界一に輝いている。人気YouTubeチャンネル「ポケモンソルジャー」のせつない選手がサブメンバーで参加するという話題性にも注目だ。

ZETA DIVISIONのポケモンユナイト部門は、PUACL2025 FINALSで4位、PUACL2025 日本リーグで優勝、WCS2025で準優勝など、優秀な実績を持つチームだ。

もっとも、この2チームに注目しているのはファンたちだけではない。繰り返しになるが、今回は「12チーム」、つまり前回大会の8チームから4チームも増えている。初参加のチームも多い。

つまり、強豪チームに対して、各チームがどのような対策をしてくるのか、あるいは「自分たちの強み」で立ち向かうのかというのも大きな注目ポイント。思わぬアップセットが見られるかもしれない。

ロスター強化済みのチームが有利かどうかはわからない。グループリーグの波乱（新参・リクルートチームの台頭）もあり得る。ポケモンユナイトファンのみならず、eスポーツ好きも惹きつけられてしまう、“刷新”されたチームたちの戦いに期待だ。

【出場チーム一覧】

AXIZ WAVE：https://axiz.gg/

DetonatioN FocusMe：https://team-detonation.net/

ENTER FORCE.36：https://enterforce-36.com/

FENNEL：https://fennel-esports.com/

IGZIST：https://igzist-gg.com/

INSOMNIA：https://insomnia.zone/

QT DIG∞：https://qtdig.com/

REIGNITE：https://reignite.jp/

REJECT：https://reject.jp/

SCARZ：https://www.scarz.net/

VARREL：https://varrel.jp/

ZETA DIVISION：https://zetadivision.com/

“激化”：ポケモンユナイトならではの頭脳戦

そして新構成の登場に注目

PUACL2026の日本リーグ戦は長い。これまでにないポケモンの組み合わせで、思わぬ戦術を取ってくるチームが現れるかもしれない。また、定期的にゲーム内ではアップデートが行われるが、その変化も戦略に影響を与えるだろう。

新たなルート分担やポケモン採用傾向の変化はもちろん、特定のタンクやアタッカーが使われやすい構成を打破するため、各チームは独自の切り札となる構成を準備している可能性もある。

たとえば、昨年のPUACL2025では、優勝チームのINSOMNIAが「タイレーツ」を採用した構成で優勝したことで話題となった。

INSOMNIA公式YouTubeチャンネルのPUACL2025振り返りトーク動画。タイレーツの採用理由と決勝戦の勝因について解説している

セオリーをあえて外し、意表を突く戦術を取るチームが現れるかもしれない。あるいは自分たちの戦術を変えずに、真っ正面から押し倒す戦略を取るかもしれない。大会直前に参戦したポケモンもいるので、それを採用するのか／しないのか……。そういった頭脳戦も大きな見どころといえる。

一例としては、10月24日から「メガリザードンX」がゲーム内に実装された。プレイヤーたちから戦闘能力が高く評価されているメガリザードンXだが、大会に参加するチームともなればその対策も練っているはず。

戦闘を有利にするたびにメガリザードンXを選んだはずが、その選択を逆手に取られて戦況が傾いてしまう……ということも考えられれば、今までの戦い方にメガリザードンXをプラスすることで相手を圧倒するような展開も見られるかもしれない。

大会の中で定番構成が固まれば、逆に「それを打破する変則構成」が勝機になり得る。いかに相手を攻略するか、自分たちの長所を伸ばしていくか、そして仲間との連携を深めていくか……。そういったストーリーを追いかけられるのは、長期日程ならではの醍醐味だ。

チームメイトの絆が深まることもあれば、チーム同士の熱いライバル関係が生まれることもあるだろう。はたまた、今後のポケモンユナイト界の環境を左右するような戦術が勝利をもたらすかもしれない。日程が進むことに、戦いの激しさが増すことは間違いない。

長い日程、参加チームの増加により“激化”したグループステージの段階から実力伯仲のカードが増え、プレーオフ、PUACL2026 FINALSに向けて「どこが抜け出すのか」を占う楽しみも、大会の大きな魅力といえる。

日本チームの活躍を配信でチェックしよう！

PUACL2026の配信は、「ポケモンユナイト公式YouTubeチャンネル」および「ポケモンユナイト公式Twitch」で実施される予定だ。

■ポケモンユナイト公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCvo8JUqHh2d1QGnK3LKyI4Q

■ポケモンユナイト公式Twitch：https://www.twitch.tv/pokemonunite_asiacl_jp

また、詳細の情報についてはポケモンユナイト公式X（https://x.com/poke_unite_jp）にて確認できるので、本大会のことが知りたい人は当Xアカウントをフォローしてみては？

激戦、進化、そして熱狂へ——PUACL2026は新時代の幕開け

招待枠の拡大でメンバー層が厚くなったこと、主要チームのロスター刷新など、PUACL2026の見どころは尽きない。

PUACL2026は、単なる大会ではなく、アジア全体のeスポーツ文化の進化を示す舞台だ。チーム数拡大による競争激化、ロスター刷新による新戦力の登場、そして日本開催によるライブ体験。そのすべてが、ファンに“最高の一瞬”を届ける準備を整えている。

次の王者はどのチームか。そして、どんな伝説の試合が生まれるのか。

今年もまた、ポケモンユナイトの戦場が、アジア全域を熱狂の渦に巻き込む。この戦いを見逃すな！

