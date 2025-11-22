Kis-My-Ft2宮田俊哉さんがPUACL2026応援リーダーに就任！「シンプルに“うれしー!!”」

「Pokémon UNITE Asia Champions League」（PUACL）は、戦略バトルゲーム『ポケモンユナイト』の公式国際大会。11月23日から「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026」（以下、PUACL2026）が開催しています。

また、PUACL2026の決勝大会である「PUACL2026 FINALS」も3月28日（土）・29日（日）の2日間、神奈川県横浜市中区の大型イベントホール「横浜BUNTAI」で開催されます。

そんなPUACL2026に新たな動きが。1月11日、Kis-My-Ft2の宮田俊哉さんが大会の応援リーダーを務めることが発表されました。

毎日ずっとプレイしているほどポケモンユナイトを楽しんでいるという宮田さんは、「シンプルに“うれしー!!”」と喜びを表明。

また、宮田さんが出演する「PUACL2026ミニ番組」の放送も決定。19日深夜4：10より日本テレビ系にて放送されます。さらに、日本テレビ系およびSNSやポケモンユナイト公式配信にて、宮田が出演＆ナレーションを務めるCMも放送予定とのこと。

ファンからも「大好きなポケユナとのお仕事はホントめでたい」「『好き』が仕事につながって本当にすごい」といった祝福の言葉が届いていました。宮田さんと一緒にますます盛り上がるPUACL2026に期待しましょう！

