ポケモンユナイト国際大会「PUACL2026」日本リーグ、Day1対戦カード公開！ 「INSOMNIA vs ZETA DIVISION」など注目カード目白押し
「Pokémon UNITE Asia Champions League」（PUACL）は、戦略バトルゲーム『ポケモンユナイト』の公式国際大会。11月23日から「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026」（以下、PUACL2026）が開催となります。
予選となるグループステージでは、12チームの全試合を「前半」と「後半」に分けて3つの配信枠で配信されます。
11月20日、いよいよ日本リーグDay1の対戦カードが公開されました。
👑#PUACL2026 日本リーグ Day1 対戦カード公開👑— ポケモンユナイト公式 (@poke_unite_jp) November 20, 2025
アジア王者を目指し激突する初戦の対み合わせはこちら🔥
└前半 MATCH1：INSOMNIA vs ZETA DIVISION
初戦から「INSOMNIA vs ZETA DIVISION」など、注目カードが目白押しとなっています。なお、配信は「A、B、C」の3つのURLに分かれていますが、実況解説付きなのは「A配信」のみとなっています。
A配信：https://youtube.com/live/BT4XRgmCjjQ
└前半 MATCH1：INSOMNIA vs ZETA DIVISION
└後半 MATCH4：DetonatioN FocusMe vs VARREL
B配信：https://youtube.com/live/OkV4DE8xLns
└前半 MATCH2：IGZIST vs QT DIG∞
└後半 MATCH5：ENTER FORCE.36 vs REJECT
C配信：https://youtube.com/live/9E1tq761o3w
└前半 MATCH3：FENNEL vs REIGNITE
└後半 MATCH6：AXIZ WAVE vs SCARZ
※Day1の模様は11/23（日） 11時から配信開始
※A配信のみ、実況解説付きとなる