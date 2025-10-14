ポケモンユナイト国際大会「PUACL2026」日本リーグ、Day1対戦カード公開！ 「INSOMNIA vs ZETA DIVISION」など注目カード目白押し

「Pokémon UNITE Asia Champions League」（PUACL）は、戦略バトルゲーム『ポケモンユナイト』の公式国際大会。11月23日から「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026」（以下、PUACL2026）が開催となります。

予選となるグループステージでは、12チームの全試合を「前半」と「後半」に分けて3つの配信枠で配信されます。

11月20日、いよいよ日本リーグDay1の対戦カードが公開されました。

初戦から「INSOMNIA vs ZETA DIVISION」など、注目カードが目白押しとなっています。なお、配信は「A、B、C」の3つのURLに分かれていますが、実況解説付きなのは「A配信」のみとなっています。

A配信：https://youtube.com/live/BT4XRgmCjjQ

└前半 MATCH1：INSOMNIA vs ZETA DIVISION

└後半 MATCH4：DetonatioN FocusMe vs VARREL



B配信：https://youtube.com/live/OkV4DE8xLns

└前半 MATCH2：IGZIST vs QT DIG∞

└後半 MATCH5：ENTER FORCE.36 vs REJECT



C配信：https://youtube.com/live/9E1tq761o3w

└前半 MATCH3：FENNEL vs REIGNITE

└後半 MATCH6：AXIZ WAVE vs SCARZ



※Day1の模様は11/23（日） 11時から配信開始

※A配信のみ、実況解説付きとなる